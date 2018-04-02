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  • Радимов: «По «паровозам» нанесен сильный психологический удар. Не знаю, как они отойдут от этого»

Радимов: «По «паровозам» нанесен сильный психологический удар. Не знаю, как они отойдут от этого»

2 апреля 2018, 20:11
7

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поговорил о чемпионской гонке в РФПЛ. Эксперт считает, что борьба за первое место обострилась.

«Такие матчи, как у «Локомотива» против «Амкара» (1:2) в 24 туре, будут исключением в дальнейшем. Хотя после поражения, думаю, по «паровозам» нанесeн очень сильный психологический удар. Как они от этого отойдут — не знаю», – сказал Радимов в эфире «Радио «Зенит».

Москвичи, будучи лидерами, опережают ближайшего преследователя на два очка.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Радимов Владислав
Комментарии (7)
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1522691031
у палыча словарный запас прочности есть на это Очень действенное сильное лекарство
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Федя Кабак
1522692115
Это тебе бы так хотелось)Палыч знает, что делает, я уверен)
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Геннадьич
1522694118
..."По паровозам..."-это как то не по взрослому.Официальное лицо все таки,хотя и предельно высокомерное.И кому бы говорить про психологические удары,когда Локо в питере зеньку всю извозил в пыль.
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maygli
1522694751
Это Радимов по себе судит, отталкиваясь от игры Зенита?
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erma
1522702406
«По «паровозам» нанесен сильный удар - что-то партизанское есть в этой фразе.
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OfaZavr
1522742643
не думаю что на Локо скажется эта неудача, Палыч не допустит этого и найдет нужные слова, тем более борьба выходит на финишную прямую.
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Diesel133
1522745605
Поражение должно подстегнуть парней. Сейчас придут в себя после матчей сборных, и вновь начнут побеждать, да и Палыч не должен допустить затяжного спада. У нас было право на ошибку, теперь его нет.
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