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    Радимов: «По «паровозам» нанесен сильный психологический удар. Не знаю, как они отойдут от этого»

    Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поговорил о чемпионской гонке в РФПЛ. Эксперт считает, что борьба за первое место обострилась.

    «Такие матчи, как у «Локомотива» против «Амкара» (1:2) в 24 туре, будут исключением в дальнейшем. Хотя после поражения, думаю, по «паровозам» нанесeн очень сильный психологический удар. Как они от этого отойдут — не знаю», – сказал Радимов в эфире «Радио «Зенит».

    Москвичи, будучи лидерами, опережают ближайшего преследователя на два очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2018 20:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 апреля 2018, 11:53

      Поражение должно подстегнуть парней. Сейчас придут в себя после матчей сборных, и вновь начнут побеждать, да и Палыч не должен допустить затяжного спада. У нас было право на ошибку, теперь его нет.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 11:04

      не думаю что на Локо скажется эта неудача, Палыч не допустит этого и найдет нужные слова, тем более борьба выходит на финишную прямую.

      4
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      Рейтинг: +3120

      erma 2 апреля 2018, 23:53

      «По «паровозам» нанесен сильный удар -
      что-то партизанское есть в этой фразе.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 апреля 2018, 21:45

      Это Радимов по себе судит, отталкиваясь от игры Зенита?

      1
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 2 апреля 2018, 21:35

      ..."По паровозам..."-это как то не по взрослому.Официальное лицо все таки,хотя и предельно высокомерное.И кому бы говорить про психологические удары,когда Локо в питере зеньку всю извозил в пыль.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 апреля 2018, 21:01

      Это тебе бы так хотелось)Палыч знает, что делает, я уверен)

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 апреля 2018, 20:43

      у палыча словарный запас прочности есть на это Очень действенное сильное лекарство

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