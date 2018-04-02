Радимов: «По «паровозам» нанесен сильный психологический удар. Не знаю, как они отойдут от этого»

Поражение должно подстегнуть парней. Сейчас придут в себя после матчей сборных, и вновь начнут побеждать, да и Палыч не должен допустить затяжного спада. У нас было право на ошибку, теперь его нет.
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поговорил о чемпионской гонке в РФПЛ. Эксперт считает, что борьба за первое место обострилась.
«Такие матчи, как у «Локомотива» против «Амкара» (1:2) в 24 туре, будут исключением в дальнейшем. Хотя после поражения, думаю, по «паровозам» нанесeн очень сильный психологический удар. Как они от этого отойдут — не знаю», – сказал Радимов в эфире «Радио «Зенит».
Москвичи, будучи лидерами, опережают ближайшего преследователя на два очка.