ФНЛ. «Спартак-2» в меньшинстве сыграл вничью с «Олимпийцем», проигрывая в два мяча

В матче 30-го тура ФНЛ «Спартак-2» сыграл вничью с «Олимпийцем» – 2:2.

На 20-й минуте матча у хозяев был удален хавбек Зелимхан Бакаев, после чего красно-белые пропустили два мяча. Однако во втором тайме москвичи сумели отыграться.

«Спартак-2» с 35-ю очками идет на 13 месте в турнирной таблице. «Олимпиец» с 34 очками занимает 14-ю строчку.

Первенство ФНЛ. 30-й тур

Спартак-2 – Олимпиец – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Аюпов, 15; 0:2 – Сергеев, 41; 1:2 – Мамин, 50; 2:2 – Нимели, 67.

Удаление: Бакаев, 20 – нет.

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