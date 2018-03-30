Кришито считает, что «Зенит» может догнать «Локомотив» в борьбе за чемпионство 

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о настрое команды.

«Хочу признать, что у нас сейчас не очень простой период, но вы, болельщики, поможете его преодолеть. Мы надеемся на вашу поддержу. Если вы будете поддерживать нас так, как на матчах, то мы все преодолеем.

Будучи капитаном, хочу вас заверить, что мои коллеги, все кто есть в «Зените», будут делать все, чтобы мы выиграли и в конце сезона оказались на максимально высокой позиции в турнирной таблице.

До конца чемпионата остается восемь матчей, нас ждут непростые игры. Ничего не потеряно, хоть отставание и большое. Шансы есть. Если мы с вашей помощью сыграем хорошо, то сможем отпраздновать этот сезон как успешный. Хочу заверить, мы все будем выкладываться на сто процентов.

Мы знали в начале сезона, что столкнемся с подобной ситуаций, потому что команда сильно обновилась, пришло много молодых игроков, которым нужно время. Верю, мы выиграем все восемь матчей», – сказал Кришито.

«Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 22 турах.