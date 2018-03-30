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  • Кришито считает, что «Зенит» может догнать «Локомотив» в борьбе за чемпионство 

Кришито считает, что «Зенит» может догнать «Локомотив» в борьбе за чемпионство 

30 марта 2018, 22:41
15

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о настрое команды.

«Хочу признать, что у нас сейчас не очень простой период, но вы, болельщики, поможете его преодолеть. Мы надеемся на вашу поддержу. Если вы будете поддерживать нас так, как на матчах, то мы все преодолеем.

Будучи капитаном, хочу вас заверить, что мои коллеги, все кто есть в «Зените», будут делать все, чтобы мы выиграли и в конце сезона оказались на максимально высокой позиции в турнирной таблице.

До конца чемпионата остается восемь матчей, нас ждут непростые игры. Ничего не потеряно, хоть отставание и большое. Шансы есть. Если мы с вашей помощью сыграем хорошо, то сможем отпраздновать этот сезон как успешный. Хочу заверить, мы все будем выкладываться на сто процентов.

Мы знали в начале сезона, что столкнемся с подобной ситуаций, потому что команда сильно обновилась, пришло много молодых игроков, которым нужно время. Верю, мы выиграем все восемь матчей», – сказал Кришито.

«Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 22 турах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Кришито Доменико
Комментарии (15)
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Бакланы доедают крышу
1522439221
Уфе по силам выкинуть зенит из еврокубков)))
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pato08
1522439862
Да.действительно! Скорее Уфа вас догонит, чем вы кого либо
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Йост
1522444432
Шаманы даже не помогут...
Ответить
Антисемит
1522446320
до возобновления после перерыва говорили: верим, что выиграем все 10 матчей)))
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lyudanemzorova
1522450485
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Ответить
bumer_moscow
1522465929
Смешной человек
Ответить
Диктор
1522471054
Фантазер
Ответить
Garrincha58
1522474267
кришито вы дурак?
Ответить
alp
1522480891
длять....... каким образом????
Ответить
Князев
1522485617
Мечтатель, сначала научитесь забивать голы даже аутсайдерам. И не позорься с такими высказываниями.
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