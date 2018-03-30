Витиньо: «Сыграть на ЧМ – самая большая мечта»

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о своих желаниях.
– О чем сейчас мечтает Витинью, если говорить о футболе?
– Есть мечты! Очень хочу играть в одной европейской команде, но не скажу, в какой. Это большой секрет.
– Хоть страну назовите.
– Нет, так вы быстро вычислите (смеется). Потом хочу сыграть за сборную, но самая большая мечта – выступить на чемпионате мира. Еще было бы круто считаться одним из лучших игроков на своей позиции.
Думаю, у меня есть потенциал, чтобы всего этого добиться. Сейчас я многому учусь, этот процесс очень нравится. И уже скоро появятся результаты этого обучения.
Напомним, что Витиньо бьет по воротам чаще других игроков РФПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»