Дзюба: «Лучший партнер по команде? Халк. С ним я просто получал удовольствие от игры»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба считает бывшего форварда «Зенита» Халка лучшим партнером по команде, с которым ему доводилось играть.

«Лучший партнер по команде? Наверное, человек, с которым я просто получал удовольствие. Это был Халк. Наверное, самый сильный... Мое дело было просто выиграть позицию. Остальное делал Халк – он мог обыграть троих-четверых.

Таким же примерно Джано был. Просто Халк немного более масштабный футболист», – сказал Дзюба.

Сейчас Халк выступает за «Шанхай СИПГ».