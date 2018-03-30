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  • Дзюба: «Лучший партнер по команде? Халк. С ним я просто получал удовольствие от игры»

Дзюба: «Лучший партнер по команде? Халк. С ним я просто получал удовольствие от игры»

30 марта 2018, 20:20
24

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба считает бывшего форварда «Зенита» Халка лучшим партнером по команде, с которым ему доводилось играть.

«Лучший партнер по команде? Наверное, человек, с которым я просто получал удовольствие. Это был Халк. Наверное, самый сильный... Мое дело было просто выиграть позицию. Остальное делал Халк – он мог обыграть троих-четверых.

Таким же примерно Джано был. Просто Халк немного более масштабный футболист», – сказал Дзюба.

Сейчас Халк выступает за «Шанхай СИПГ».

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Арсенал Дзюба Артем Халк
Комментарии (24)
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sерж
1522430544
а без Халка Дзюба ноль
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Asbjorn
1522430894
конечно,Халк лупил в Дзюбу,а от него в ворота отскакивало
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Измайловский Кочегар
1522431975
Повторюсь: игра с Халком для Дзюбы бесследно не прошла, он реально стал играть лучше, чтобы там злопыхатели не говорили :) PS. Понятно, что до уровня Халка ему как до Луны.
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ZENIT84,
1522432431
халк заставит любое дерево забивать
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Lester84
1522432700
Ну конечно лучший. Халк все за него делал и выкатывал передачи. Дзюбе оставалось подставить только ногу или голову - и гол в кармане!
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Siskotryas
1522433485
да он тебе в ротдрочил
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Бакланы доедают крышу
1522433781
Халк лучше всех попадал мячем в голову шлюбы
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zigbert
1522435185
Теперь только вспоминать об этом приходится.
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raritet
1522437025
Без Халка и Вицина не только Дзюба ноль , но и весь Зенит. НО он , Халк, виноват перед нами в том, что как только он пришел в команду, все расслабились и смотрели футбол, а когда пришло время самим двигаться, уже не могут , попа отросла, ноги не идут. Ну если и идут , то только до кассы...
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OfaZavr
1522480289
ну так кто бы сомневался что Халка назовет, а без него как оказалось у Дзюбы ничего не получается.
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