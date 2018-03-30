Гаттузо подтвердил, что продлит контракт с «Миланом»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с миланским клубом.

«Продление контракта? Все будет, но я не могу больше говорить об этом. На Пасху это случится или нет – не имеет значения. Просто… оставьте это.

Матч с «Ювентусом»? Нам предстоит игра против отличной команды. Мы не можем позволить себе ошибаться, если хотим пройти в Лигу чемпионов», – сказал Гаттузо.

Матч 30-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом» пройдет завтра, 31 марта, и начнется в 21:45 по московскому времени.