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  • Ловчев считает, что «Локомотив» решит вопрос с чемпионством до матчей с «Краснодаром» и «Зенитом»

Ловчев считает, что «Локомотив» решит вопрос с чемпионством до матчей с «Краснодаром» и «Зенитом»

30 марта 2018, 16:59
5

Футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что «Локомотив» не упустит чемпионство в нынешнем сезоне. По его мнению, лидирующие в турнирной таблице железнодорожники способны сохранить и даже увеличить свой отрыв от конкурентов в ближайших пяти матчах.

«Перенос матча с «Амкаром» пойдет, конечно, на пользу «Локомотиву», ведь теперь команде предстоят пять московский матчей подряд. Наверняка они и станут ключевыми для чемпионской гонки: железнодорожники набрали хорошую форму, стали немало забивать, да и фарт на их стороне. Разве что с «Ростовом» и «Уфой» команде Семина будет сложно, но это будет зависеть от того, в каком настроении ростовчане приедут в Москву после матча с ЦСКА.

Команда Семина будет продолжать набирать очки, тогда как конкуренты будут их терять, и разрыв, и без того солидный, скорее всего, как минимум не уменьшится, поэтому матчи против «Краснодара» и «Зенита» в концовке уже не будут для «Локомотива» решающими. Уверен, что «Локо» своего не упустит и финиширует первым», – считает Ловчев.

После 23 туров «Локомотив» набрал 49 очков и опережает «Спартак» на пять баллов, имея на одну игру меньше, чем у красно-белых.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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Федя Кабак
1522421421
Будем надеяться! Вперед ЛОКО!
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SpartakSpartakSpartak
1522422814
Серафимыч боится сгладить, вперед Спартак!
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paracetamol
1522430670
Амкар Локов надерет!
Ответить
Бакланы доедают крышу
1522434170
Ну раз сам Ловчев так считает, значит будет наоборот)
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lotsman
1522434194
А в Спартаке думают иначе.))
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