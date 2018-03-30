Ловчев считает, что «Локомотив» решит вопрос с чемпионством до матчей с «Краснодаром» и «Зенитом»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что «Локомотив» не упустит чемпионство в нынешнем сезоне. По его мнению, лидирующие в турнирной таблице железнодорожники способны сохранить и даже увеличить свой отрыв от конкурентов в ближайших пяти матчах.

«Перенос матча с «Амкаром» пойдет, конечно, на пользу «Локомотиву», ведь теперь команде предстоят пять московский матчей подряд. Наверняка они и станут ключевыми для чемпионской гонки: железнодорожники набрали хорошую форму, стали немало забивать, да и фарт на их стороне. Разве что с «Ростовом» и «Уфой» команде Семина будет сложно, но это будет зависеть от того, в каком настроении ростовчане приедут в Москву после матча с ЦСКА.

Команда Семина будет продолжать набирать очки, тогда как конкуренты будут их терять, и разрыв, и без того солидный, скорее всего, как минимум не уменьшится, поэтому матчи против «Краснодара» и «Зенита» в концовке уже не будут для «Локомотива» решающими. Уверен, что «Локо» своего не упустит и финиширует первым», – считает Ловчев.

После 23 туров «Локомотив» набрал 49 очков и опережает «Спартак» на пять баллов, имея на одну игру меньше, чем у красно-белых.