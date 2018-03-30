В апреле «Амкар» получит 40 миллионов от минспорта Пермского края

«Амкар» в скором времени получит оставшуюся часть субсидии от министерства спорта Пермского края в размере 40 миллионов рублей.

Всего клубу был выделен 201 миллион. В феврале «Амкар» уже получил большую часть этих средств – 161 миллион.

«Министерство спорта должно выделить «Амкару» в этом году субсидию в размере 201 миллиона рублей. 70 процентов этой суммы уже были отправлены в клуб, а оставшиеся 40 миллионов планировалось перечислить в третьем квартале года. Недавно Геннадий Шилов (прим. – президент «Амкара») попросил министерство выделить оставшуюся сумму сейчас, поэтому ведомство идет навстречу и рассматривает возможность о перечислении 40 миллионов рублей. Предположительно, эти деньги будут переведены в конце апреля», – сообщили в пресс-службе минспорта.

Напомним, ранее в клубе неоднократно заявляли о тяжелой финансовой ситуации, из-за которой команда может даже не доиграть чемпионат.

После 23 туров «Амкар» располагается на 15 место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 22 очка.