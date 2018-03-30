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  • В апреле «Амкар» получит 40 миллионов от минспорта Пермского края

В апреле «Амкар» получит 40 миллионов от минспорта Пермского края

30 марта 2018, 15:26
7

«Амкар» в скором времени получит оставшуюся часть субсидии от министерства спорта Пермского края в размере 40 миллионов рублей.

Всего клубу был выделен 201 миллион. В феврале «Амкар» уже получил большую часть этих средств – 161 миллион.

«Министерство спорта должно выделить «Амкару» в этом году субсидию в размере 201 миллиона рублей. 70 процентов этой суммы уже были отправлены в клуб, а оставшиеся 40 миллионов планировалось перечислить в третьем квартале года. Недавно Геннадий Шилов (прим. – президент «Амкара») попросил министерство выделить оставшуюся сумму сейчас, поэтому ведомство идет навстречу и рассматривает возможность о перечислении 40 миллионов рублей. Предположительно, эти деньги будут переведены в конце апреля», – сообщили в пресс-службе минспорта.

Напомним, ранее в клубе неоднократно заявляли о тяжелой финансовой ситуации, из-за которой команда может даже не доиграть чемпионат.

После 23 туров «Амкар» располагается на 15 место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 22 очка.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (7)
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kvm5
1522413247
а отдавать кто
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Сержтир
1522414339
Ждать не долго осталось ,а как быть дальше?
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Saang (SCR)
1522415760
Зачем такие усилия - сдайте еще пару матчей и все)
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zigbert
1522416150
Минспорта пермского края ждет не дождется когда команда вылетит в ФНЛ.Платить придется значительно меньше.
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directorpg
1522416918
На мой взгляд, деньги если вкладывать, то в развитие детского спорта.
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serppion
1522418694
Ну и на хера вкладываться в корову, которая только жрёт? 40 миллионов рублей - это десятки классных искусственных полей, столько же квалифицированных детских тренеров и сотни мальчишек, занятых футболом. Кормим сербов, хорватов, африканцев... А толку-то?
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Bulat Sultanov
1522418796
Уверен, Локомотив заплатил больше
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