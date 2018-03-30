Мората рассматривает вариант с переходом в «Баварию»

Нападающий «Челси» Альваро Мората может сменить АПЛ на Бундеслигу по завершении сезона.

За ситуацией вокруг испанца в лондонском клубе следит «Бавария», которая находится в поисках потенциальных кандидатов на замену Роберту Левандовскому.

Как уже ранее сообщалось, поляк хочет покинуть Мюнхен грядущим летом. По информации СМИ, 29-летний футболист является главной целью «Реала». «Бавария» будет готова продать форварда, как только найдет, кем его заменить.

Мората входит в трансферный список немецкого гранда и приветствует интерес с его стороны. Предполагается, что нападающий считает переход в «Баварию» шансом на обретение своей лучшей формы. Его контракт с «Челси» рассчитан до июня 2022 года, а ориентировочная стоимость составляет 65 миллионов евро.