Наингголан: «У «Ромы» нет страха перед «Барселоной»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о настрое своей команды на предстоящие матчи в Лиге чемпионов против «Барселоны».

«Мы идем к предстоящим матчам против «Барселоны» без какого-либо страха. Для нас самое главное то, что нам нечего терять.

Да, мы все понимаем, что эти матчи будут очень трудными. Некоторые вообще думают, что обыграть «Барселону» в принципе невозможно», – заявил футболист.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» состоится 4 апреля. Ответная игра пройдет в Риме 10 апреля.