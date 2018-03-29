Перед встречей «Уфа» – «Зенит» почтут память жертв пожара в Кемерове

На матче 24 тура чемпионата России «Уфа» – «Зенит» почтут память жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Перед началом игры в небо запустят белые шары. Как и все встречи тура, матч начнется с минуты молчания.

Пожар начался 25 марта и продолжался до следующего дня. Согласно ряду СМИ, в результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В качестве причин пожара информационная служба Euronews назвала «грубейшие нарушения техники пожарной безопасности, непрофессионализм работавших в здании ответственных лиц и архитектурные особенности здания».

Ранее стало известно об акции памяти на матче «Амкар» – «Локомотив». Футболисты выйдут на матч в черных футболках в надписью «Скорбим».