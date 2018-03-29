Карпин – перед матчем с ЦСКА: «Волнует, что исландцы играли в Америке. Это смена часовых поясов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал интервью перед матчем 24 тура чемпионата России с ЦСКА.

– О двухнедельной паузе скажу так: с одной стороны – это хорошо, а с другой – у нас семь человек уезжали в сборные.

Волнует то, что исландцы играли в Америке. Это значительная смена часовых поясов, плюс перелет. Есть опасения касательно физического состояния, но не здоровья. Надеюсь, что они быстро «отойдут» от дороги и переключатся на клубные дела.

– Как оцениваете состояние Юсупова, который принял участие в контрольном матче против «Ахмата»?

– Артур провел на поле 60 минут. Ему пока что не хватает игрового ритма. Думаю, что недели через две можно будет говорить о полной готовности.

– Многие считают, что «Ростову» не повезло с календарем. Сейчас команду ждет матч с ЦСКА, потом выездная встреча с «Локомотивом».

– Играть нужно со всеми. Другое дело, что у нас трудные матчи идут подряд. Но настрой боевой, все в хорошем настроении. Команда понимает, что нужно делать, и результат в будущем придет.

Сборная Исландии провела два товарищеских матча в США – против Мексики (0:3) и Перу (1:3). От «Ростова» играли защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, нападающий Бьорн Сигурдарсон.

Ростовчане примут московский клуб 1 апреля.