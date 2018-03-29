Кузяев не сыграет с «Уфой» из-за повреждения голеностопа

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев пропустит матч 24 тура чемпионата России против «Уфы».

«Кузяев позавчера прошeл обследование в Финляндии. У него выявлено повреждение голеностопа.

Сейчас Далер вернулся в расположение клуба и тренируется по индивидуальной программе. С «Уфой» он точно не сыграет, но сейчас он готовится к матчу с «Краснодаром», — «Чемпионат» цитирует источник в пресс-службе петербургского клуба.

Кузяев в текущем сезоне принял участие в 30 матчах всех турниров на клубном уровне. На его счету пять мячей и четыре голевых паса.