Каррера: «Промес обладает качеством, он способен заиграть в другом чемпионате»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что благодаря своим качествам, полузащитник красно-белых Квинси Промес способен проявить себя в европейских лигах.

«Готов ли Промес к Серии А? Он обладает качествами, благодаря которым, безусловно, может преуспеть в других чемпионатах – техникой, скоростью. Также он может находить слабые места у соперника. Он постепенно развивается и становится крепче», – сказал Каррера.

В нынешнем сезоне Промес забил 15 голов и сделал восемь результативных передач в 29 матчах.