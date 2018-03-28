Зе Луиш пожаловался на трудности в изучении русского языка

Нападающему «Спартака» Зе Луишу очень тяжело дается изучение русского языка.

Кабовердианец в соцсети опубликовал фотографию, на которой изображены тетрадка с ручкой и компьютерный монитор с множеством заданий. На фото форвард написал: «Невероятно сложно учить русский», добавив к подписи несколько грустных смайлов.

Напомним, Зе Луиш выступает за красно-белых с лета 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.