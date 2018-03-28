Ибрагимович решил уйти из «Манчестер Юнайтед» после вылета команды из Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович принял решение покинуть клуб после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Севильи».

36-летний футболист осознавал свою ограниченную роль в первой команде после восстановления от серьезной травмы колена, полученную в конце прошлого сезона. В свете вылета манкунианцев из еврокубков, швед посчитал, что лучше уйти сейчас, а не ждать окончания сезона.

«Его идея состояла в том, чтобы вновь попытаться выиграть как можно больше титулов, особенно Лигу чемпионов. Когда «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Севильи», думаю, он почувствовал, что уже достаточно. Это по моим ощущениям.

«Красные дьяволы» также не смогут догнать «Манчестер Сити» АПЛ. Они могут выиграть Кубок Англии. Это тоже хороший трофей, но не такой значимый, как Лига чемпионов. Все остальное в принципе Златан выиграл», – сказал хирург Фредди Фу, делавший Ибрагимовичу операцию на колене.

Напомним, Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед» в этом месяце и подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».