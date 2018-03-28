FARE призвала ФИФА расследовать проявления расизма на матче Россия – Франция

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) считает, что ФИФА обязана начать расследовать дело о проявлениях расизма на товарищеском матче Россия – Франция (1:3), состоявшемся 27 марта в Санкт-Петербурге.

«Этого (прим. – доказательств) должно быть достаточно, чтобы начать разбирательство», – приводит AP News слова директора FARE Пиары Поуара.

Ранее портал Topmercato сообщил, что полузащитники французской команды Поль Погба и Усмане Дембеле подверглись расистским выкрикам со стороны российских болельщиков.