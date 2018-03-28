Le Figaro: французские игроки высоко оценили добродушную атмосферу на матче с Россией

По информации Le Figaro, игроки сборной Франции остались довольны атмосферой, которая присутствовала на товарищеском матче с Россией (1:3) 27 марта в Санкт-Петербурге и покидали стадион с улыбкой. По данным газеты, ни один из футболистов не обсуждал какие-либо проявления расизма.

«Французские игроки высоко оценили как хорошую игровую форму российских футболистов, так и добродушную атмосферу, которая царила на трибунах во вторник вечером», – сообщает источник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что игроки трехцветных Усмане Дембеле и Поль Погба подверглись расистским выкриков со стороны российских болельщиков.