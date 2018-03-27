Сантуш: «Голландия показала классную игру»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал справедливым результат товарищеского матча со сборной Голландии.

«Всегда, когда проигрываешь, нельзя сказать, что ты сыграл хорошо. Этот результат стал следствием того, что Португалия не играла хорошо, а Голландия показала классную игру.

У соперника было четыре голевых момента, из которых было реализовано три. Поэтому голландцы заслужили победу.

Два года назад, перед стартом Евро-2016, мы проиграли дома Болгарии. Поэтому не думаю, что мы как-то потеряли уверенность из-за этого результата. Я верю в своих игроков и наше будущее на ЧМ-2018», – цитирует Сантуша L'Equipe.

Напомним, товарищеский матч Португалия – Голландия завершился со счетом 0:3.