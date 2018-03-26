«Милан» продлит контракт с Гаттузо на три года с зарплатой 2 миллиона за сезон

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо согласился продлить контракт с клубом.

Сообщается, что зарплата специалиста составит 2 миллиона евро за сезон плюс бонусы. Соглашение сроком на три года будет подписано в среду.

По информации источника, бывший полузащитник сборной Италии пообещал сделать все необходимое, чтобы вернуть «россонери» былую славу и отплатить за веру клуба в него.

Гаттузо, сменивший у руля команды Винченцо Монтеллу в конце ноября прошлого года, выиграл 13 из своих 23 матчей и вывел «Милан» в финал Кубка Италии.

После 29 туров красно-черные занимают шестое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на девять очков и имея один матч в запасе.