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Ловчев: «Травмы Ананидзе и Зобнина не ослабят «Спартак»

26 марта 2018, 06:51
10

Известный российский футбольный специалист Евгений Ловчев прокомментировал очередные травмы футболистов «Спартака», полученные в сборных.

Напомним, что у Джано Ананидзе оказались порваны крестообразные связки по итогам минувших выходных, у Романа Зобнина – подозрение на мениск.

«Опять кресты… Травма Жано от того, что он мало играет, не находится в тонусе. Все-таки тренировки не могут заменить официальные матчи. Конечно, на тренировках люди работают. Но работать можно по-разному.

Что касается Зобнина, то в молодом возрасте восстановление после травмы мениска идет быстрее, чем в зрелом. Другое дело, что Зобнин только набрал кондиции, и теперь опять нужно будет выходить на пик формы. До чемпионата мира он может еще успеть набрать форму.

В чем причины травм? Вот еще о чем хочу сказать. Мы были более развитыми что ли. Занимались всеми видами спорта, включая лыжи. Я уже не говорю про игровые виды. Нынешние ребята ориентированы исключительно на футбол. Возможно, в этом тоже кроется причина столь частых травм.

Если говорить о травмах этих двух полузащитников применительно к чемпионской гонке, то уверен, что «Локомотив» первое место уже не отдаст в любом случае. «Спартак» сейчас борется за место в Лиге чемпионов. Насколько потеря этих двух футболистов ослабит команду? Отвечу – не ослабит. Джано фактически давно не играет в основе. А Зобнина есть, кем заменить», – уверен Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Джано Зобнин Роман Ловчев Евгений
Комментарии (10)
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Опорник84
1522037083
Но и не усилит!
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Диктор
1522038054
Зобнин это потеря для Спартака-а вот Ананидзе это совсем не потеря-он что есть что его нет в команде.
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oyabun
1522038496
Когда интересно футболистам заниматься другими видами спорта? Они и так семьи родной не видят. Кроме непосредственно футбола у них еще тренажерка - вполне достаточно. Остальное уже перебор.
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лёха м
1522042950
как товарники.так травмы.когда это кончится
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momwig_
1522045598
Сборная эта достала уже... Зобнин как поедет туда в нормальном состоянии - так с травмой возвращается. Ладно, ещё что-то можно было бы понять, если бы она на что-то пыталась претендовать. Но с этим тренером и текущим общим уровнем игроков у нас какое-то "межвременье"... так ещё и лучших выкашивает.
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zigbert
1522053534
Хотя Ловчев и успокаивает но осадок от этих травм остается.
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Spartak Piter
1522054563
Надоела эта сборная. Рома там всегда на травма Не играют а колечат их
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OfaZavr
1522055823
травма Жано точно не ослабит а вот потеря Зобнина вполне может сказаться.
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frizom
1522089465
глупо говорить что отсутствие ребят пройдет не замеченным, другое дело что любой клуб должен с подобным справляться, и я уверен Каррера решит как заменить Рому и Джано
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