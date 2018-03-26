Ловчев: «Травмы Ананидзе и Зобнина не ослабят «Спартак»

Известный российский футбольный специалист Евгений Ловчев прокомментировал очередные травмы футболистов «Спартака», полученные в сборных.

Напомним, что у Джано Ананидзе оказались порваны крестообразные связки по итогам минувших выходных, у Романа Зобнина – подозрение на мениск.

«Опять кресты… Травма Жано от того, что он мало играет, не находится в тонусе. Все-таки тренировки не могут заменить официальные матчи. Конечно, на тренировках люди работают. Но работать можно по-разному.

Что касается Зобнина, то в молодом возрасте восстановление после травмы мениска идет быстрее, чем в зрелом. Другое дело, что Зобнин только набрал кондиции, и теперь опять нужно будет выходить на пик формы. До чемпионата мира он может еще успеть набрать форму.

В чем причины травм? Вот еще о чем хочу сказать. Мы были более развитыми что ли. Занимались всеми видами спорта, включая лыжи. Я уже не говорю про игровые виды. Нынешние ребята ориентированы исключительно на футбол. Возможно, в этом тоже кроется причина столь частых травм.

Если говорить о травмах этих двух полузащитников применительно к чемпионской гонке, то уверен, что «Локомотив» первое место уже не отдаст в любом случае. «Спартак» сейчас борется за место в Лиге чемпионов. Насколько потеря этих двух футболистов ослабит команду? Отвечу – не ослабит. Джано фактически давно не играет в основе. А Зобнина есть, кем заменить», – уверен Ловчев.