Джикия: «Каррера – профессор Ксавье, а футболисты «Спартака» – его супергерои»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что на поле ему хочется быть человеком-пауком. Также футболист сравнил главного тренера красно-белых Массимо Карреру с известным персонажем комиксов о супергероях «Люди Икс».

«Каким супергероем я себя представляю, когда играю в футбол? Хочется быть человеком-пауком, чтобы, как защитнику, за всех игроков цепляться.

Кто из героев мультфильмов у меня ассоциируется с главным тренером «Спартака»? Назову профессора Ксавье, потому что у него есть свои супергерои, которыми в команде у Карреры являемся мы», – сказал Джикия.