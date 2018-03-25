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    Джикия: «Каррера – профессор Ксавье, а футболисты «Спартака» – его супергерои»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что на поле ему хочется быть человеком-пауком. Также футболист сравнил главного тренера красно-белых Массимо Карреру с известным персонажем комиксов о супергероях «Люди Икс».

    «Каким супергероем я себя представляю, когда играю в футбол? Хочется быть человеком-пауком, чтобы, как защитнику, за всех игроков цепляться.

    Кто из героев мультфильмов у меня ассоциируется с главным тренером «Спартака»? Назову профессора Ксавье, потому что у него есть свои супергерои, которыми в команде у Карреры являемся мы», – сказал Джикия.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2018 17:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 26 марта 2018, 09:17

      Джикия курит чего-то походу!

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