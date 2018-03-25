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    «Интер» вошел в число претендентов на голкипера «Зари» Лунина

    «Интер» заинтересован в приобретении голкипера «Зари» Андрея Лунина в летнее трансферное окно.

    Выступления 19-летнего футболиста привлекли внимание нескольких европейских клубов. По информации СМИ, в своих рядах вратаря хотят видеть такие клубы, как «Ювентус», «Челси», «Ливерпуль», «РБ Лейпциг», «Уотфорд», «Реал Сосьедад» и «Вольфсбург».

    В нынешнем сезоне Лунин провел 28 матчей (девять – на ноль), пропустив 38 голов. Его контракт с луганским клубом рассчитан до 2019 года.

    Источник: Football Italia

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    25.03.2018 17:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 марта 2018, 17:28

      Молодец,парень, дерзай !

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