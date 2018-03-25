«Интер» вошел в число претендентов на голкипера «Зари» Лунина

«Интер» заинтересован в приобретении голкипера «Зари» Андрея Лунина в летнее трансферное окно.

Выступления 19-летнего футболиста привлекли внимание нескольких европейских клубов. По информации СМИ, в своих рядах вратаря хотят видеть такие клубы, как «Ювентус», «Челси», «Ливерпуль», «РБ Лейпциг», «Уотфорд», «Реал Сосьедад» и «Вольфсбург».

В нынешнем сезоне Лунин провел 28 матчей (девять – на ноль), пропустив 38 голов. Его контракт с луганским клубом рассчитан до 2019 года.