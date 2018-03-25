Игроки «Спартака» рассказали детям болельщиков о традициях и приметах перед матчами

Футболисты «Спартака» провели пресс-конференцию на стадионе «Открытие Арена». В качестве гостей были приглашены дети болельщиков московского клуба.

Дети: В нашей семье есть традиция. После побед «Спартака» мы дарим цветы маме. А у вас есть?

Адриано: Когда забиваю гол — посвящаю гол дочке, целую татуировку на ноге. Еще звоню папе и узнаю его мнение о моей игре.

Ребров: Для родителей мы маленькие, хоть уже взрослые мужики. Вот когда холодно во время матчей, мама волнуется, что я замерзну: «Артемка, ты надевал шерстяные носки»? Отвечаю: «Мам, тогда на меня бутсы не налезут».

Ещенко: Какие традиции? Я ни в свои, ни в чужие не забиваю. Ну есть ритуалы – помолиться, покреститься, чтобы без травм. Травку поцеловать, с собой забрать.

Трахтенберг [пресс-атташе «Спартака» – прим. «Бомбардира»]: Для рассады?

Ещенко: Ну нет. Хорошая травка. Еще у нас трибуна за воротами освящена.

Ребров: Ты только штанги не целуй.

Ещенко: Не буду. Но вы приходите на ту трибуну, без болезней тогда будете.

Трахтенберг: Ну а если Джикия будет рассказывать о своих приметах, то мы до матча с «Тосно» не успеем.

Джикия: Вот тогда и не буду, всем спасибо! (Смех в зале.)