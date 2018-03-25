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    Игроки «Спартака» рассказали детям болельщиков о традициях и приметах перед матчами

    Футболисты «Спартака» провели пресс-конференцию на стадионе «Открытие Арена». В качестве гостей были приглашены дети болельщиков московского клуба.

    Дети: В нашей семье есть традиция. После побед «Спартака» мы дарим цветы маме. А у вас есть?

    Адриано: Когда забиваю гол — посвящаю гол дочке, целую татуировку на ноге. Еще звоню папе и узнаю его мнение о моей игре.

    Ребров: Для родителей мы маленькие, хоть уже взрослые мужики. Вот когда холодно во время матчей, мама волнуется, что я замерзну: «Артемка, ты надевал шерстяные носки»? Отвечаю: «Мам, тогда на меня бутсы не налезут».

    Ещенко: Какие традиции? Я ни в свои, ни в чужие не забиваю. Ну есть ритуалы – помолиться, покреститься, чтобы без травм. Травку поцеловать, с собой забрать.

    Трахтенберг [пресс-атташе «Спартака» – прим. «Бомбардира»]: Для рассады?

    Ещенко: Ну нет. Хорошая травка. Еще у нас трибуна за воротами освящена.

    Ребров: Ты только штанги не целуй.

    Ещенко: Не буду. Но вы приходите на ту трибуну, без болезней тогда будете.

    Трахтенберг: Ну а если Джикия будет рассказывать о своих приметах, то мы до матча с «Тосно» не успеем.

    Джикия: Вот тогда и не буду, всем спасибо! (Смех в зале.)

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2018 16:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      smit1096 25 марта 2018, 21:00

      По этому интервью, показалось что Ещенко дебил какой-то...

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