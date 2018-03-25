Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба поддержал своего бывшего одноклубника хавбека «Спартака» Джано, который получил травму крестообразных связок.

«Биджо [на грузинском языке означает «парень» – прим. «Бомбардира»], малыш мой! Какой же ужасный период и начало года! Это просто кошмар! Дорогой мой, прошу, держись! Это испытание и проверка тебя! Ты парень с характером, поэтому я верю и знаю что ты справишься! Береги себя», – написал Дзюба в своем инстаграме.

Напомним, грузин получил повреждение в товарищеском матче против сборной Литвы (4:0) и покинул поле на носилках.