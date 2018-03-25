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    Дзюба – травмированному Джано: «Дорогой мой, прошу, держись!»

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба поддержал своего бывшего одноклубника хавбека «Спартака» Джано, который получил травму крестообразных связок.

    «Биджо [на грузинском языке означает «парень» – прим. «Бомбардира»], малыш мой! Какой же ужасный период и начало года! Это просто кошмар! Дорогой мой, прошу, держись! Это испытание и проверка тебя! Ты парень с характером, поэтому я верю и знаю что ты справишься! Береги себя», – написал Дзюба в своем инстаграме.

    Напомним, грузин получил повреждение в товарищеском матче против сборной Литвы (4:0) и покинул поле на носилках.

    Источник: Instagram

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    25.03.2018 14:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 25 марта 2018, 17:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как заднеприводные общаются. Удивляться нечему... Спартак...

      -5
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Чоткий 25 марта 2018, 19:20

      Обрадовался? Своих увидел? Вижу, как на твоей аватарке, вы, ******* , жметесь

      0
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      Рейтинг: -366

      Чоткий > lordmrv 26 марта 2018, 14:34

      Не, в спартачах своих не увижу. Мы с братом на фото. И не жмемся, а по-братски делаем. Только что толпу в Москве размотали, отдыхаем. А тебе могу продемонстрировать лично. Где ты живёшь, хайван?

      0
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 25 марта 2018, 15:22

      Я уже и забыл что в Спартаке есть такой игрок Джано.

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      Рейтинг: +33439

      oyabun 25 марта 2018, 14:51

      Джано этому Иудушке давно уже не одноклубник. Ни к чему так писать редакции сайта. А показательно публичным письмом Дзюба явно рассчитывает на отзывы легковнушаемой и недалекой аудитории типа "Ах, какой милашка! Добрый и отзывчивый..". Нифига! Нам мозги не запудрить! Гнилое нутро данного типа не прикрыть внешним лоском красивых фраз.

      2
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      Рейтинг: +3461

      acor94 25 марта 2018, 14:41

      Поддержал своего одноклубника?))
      Что ни новость, все ошибки

      1
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