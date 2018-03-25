Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ковтун – о матче России с Бразилей: «Если бы не Акинфеев, все могло закончиться намного хуже»

Ковтун – о матче России с Бразилей: «Если бы не Акинфеев, все могло закончиться намного хуже»

25 марта 2018, 09:10
9

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун поделился наблюдениями от товарищеского матча против команды Бразилии. Напомним, что команда Станислава Черчесова проиграла в этой встрече со счетом 0:3.

– Я ждал более содержательной игры в атаке. Все моменты у нас возникали исключительно за счет высокого прессинга. Когда прихватывали защитников на их половине поля, они начинали ошибаться. А вот интересных комбинаций, быстрого выхода из обороны не было. Как и позиционных атак. Это настораживает.

– В сборной России лучшим был Акинфеев?

– Да. Сколько выручал! Если б не он, все могло закончиться намного хуже. В пропущенных голах Игорь не виноват. К сожалению, из полевых отметить некого. Совсем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Ковтун Юрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1521959098
В общем-то, - не только выхода из обороны не было - почти ничего и не было... И подобное настораживает, напрягает, бесит и огорчает многих...
Ответить
a-rakhmatov
1521959228
Как всегда Акинфеев выручает сборную
Ответить
ribavadim
1521959861
Да, на фоне Бразилии наши потерялись...
Ответить
Garrincha58
1521961159
ха ха если бы не Паулиньо тогда бы и сам черт не спас эти моменты он дважды вместо того чтобы забить как спецом бил в Акинфевну
Ответить
zigbert
1521961174
Да чего говорить если Акинфеева стали проверять и лупить по воротам свои же игроки.
Ответить
dzhanavar
1521968446
Дело не в 0:3. В "товар"е главное не счёт. Игры не было. Тактики не было. Никто не знал,как играть! Чем они занимаются на тренировках,загадка. Какие задачи ставит Черчесов? После игры он говорил только об интригах,что начинаем с нуля)) Полтора года в сборной,а начинает только сейчас,с нуля. Смешно,господа. Посмотрим,что будет с Францией...
Ответить
OfaZavr
1521968666
да что говорить многие ожидали содержательной игры, а получилось невыразительное нечто.
Ответить
Cherembas
1521971678
точняк
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
2
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
4
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
6
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
1
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
2
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
Вчера, 22:57
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
6
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
Вчера, 22:30
3
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
3
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
Вчера, 21:35
9
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
20
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
Вчера, 20:29
33
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+