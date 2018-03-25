Ковтун – о матче России с Бразилей: «Если бы не Акинфеев, все могло закончиться намного хуже»

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун поделился наблюдениями от товарищеского матча против команды Бразилии. Напомним, что команда Станислава Черчесова проиграла в этой встрече со счетом 0:3.

– Я ждал более содержательной игры в атаке. Все моменты у нас возникали исключительно за счет высокого прессинга. Когда прихватывали защитников на их половине поля, они начинали ошибаться. А вот интересных комбинаций, быстрого выхода из обороны не было. Как и позиционных атак. Это настораживает.

– В сборной России лучшим был Акинфеев?

– Да. Сколько выручал! Если б не он, все могло закончиться намного хуже. В пропущенных голах Игорь не виноват. К сожалению, из полевых отметить некого. Совсем.