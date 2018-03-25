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    Ковтун – о матче России с Бразилей: «Если бы не Акинфеев, все могло закончиться намного хуже»

    Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун поделился наблюдениями от товарищеского матча против команды Бразилии. Напомним, что команда Станислава Черчесова проиграла в этой встрече со счетом 0:3.

    – Я ждал более содержательной игры в атаке. Все моменты у нас возникали исключительно за счет высокого прессинга. Когда прихватывали защитников на их половине поля, они начинали ошибаться. А вот интересных комбинаций, быстрого выхода из обороны не было. Как и позиционных атак. Это настораживает.

    – В сборной России лучшим был Акинфеев?

    – Да. Сколько выручал! Если б не он, все могло закончиться намного хуже. В пропущенных голах Игорь не виноват. К сожалению, из полевых отметить некого. Совсем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2018 09:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 25 марта 2018, 12:54

      точняк

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 12:04

      да что говорить многие ожидали содержательной игры, а получилось невыразительное нечто.

      3
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 25 марта 2018, 12:00

      Дело не в 0:3. В "товар"е главное не счёт. Игры не было. Тактики не было. Никто не знал,как играть! Чем они занимаются на тренировках,загадка. Какие задачи ставит Черчесов? После игры он говорил только об интригах,что начинаем с нуля)) Полтора года в сборной,а начинает только сейчас,с нуля. Смешно,господа. Посмотрим,что будет с Францией...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 09:59

      Да чего говорить если Акинфеева стали проверять и лупить по воротам свои же игроки.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 марта 2018, 09:59

      ха ха если бы не Паулиньо тогда бы и сам черт не спас эти моменты он дважды вместо того чтобы забить как спецом бил в Акинфевну

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 марта 2018, 09:37

      Да, на фоне Бразилии наши потерялись...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 марта 2018, 09:27

      Как всегда Акинфеев выручает сборную

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > a-rakhmatov 25 марта 2018, 11:49

      ага,Акинфеев-герой ?! и Головин .который привёз пенальти....на самом деле нужен прежде всего ТРЕНЕР например Бердыев!надоела коррупция и протэжэ!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 марта 2018, 09:24

      В общем-то, - не только выхода из обороны не было - почти ничего и не было...
      И подобное настораживает, напрягает, бесит и огорчает многих...

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