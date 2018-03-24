Лебедев: «Рауш и Нойштедтер пошли в клуб? Мы хотим, чтобы они, обливаясь слезами, повесились или выпрыгнули в окно?»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал поведение игроков сборной России Романа Нойштедтера и Константина Рауша. Игроки после поражения от Бразилии (0:3) посетили ночной клуб.

За нарушение распорядка национальной команды оба футболиста получили штрафы.

«Такие поступки не вызывают у меня положительных эмоций. Но не в смысле отношения к ним. А в плане заинтересованности к таким поступкам со стороны СМИ и общественности. Мы что хотим, чтобы они пришли после матча и, обливаясь слезами, повеселись? Или что они должны были сделать – выпрыгнуть в окно, отрезать себе ногу?

Игроки на работе были, футболисты – нормальные живые люди. Они могут ходить в клубы, в рестораны, заниматься чем угодно в свободное время, которое для этого и существует. Поэтому нет ничего страшного в том, что они сходили в заведение после встречи с бразильцами.

Да, сборная уступила. Ну и что теперь? Все игроки должны две недели плакать?» – сказал Лебедев.

Игроки сборной России гуляют в клубах. Опять