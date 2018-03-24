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  • Лебедев: «Рауш и Нойштедтер пошли в клуб? Мы хотим, чтобы они, обливаясь слезами, повесились или выпрыгнули в окно?»

Лебедев: «Рауш и Нойштедтер пошли в клуб? Мы хотим, чтобы они, обливаясь слезами, повесились или выпрыгнули в окно?»

24 марта 2018, 20:47
12

Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал поведение игроков сборной России Романа Нойштедтера и Константина Рауша. Игроки после поражения от Бразилии (0:3) посетили ночной клуб.

За нарушение распорядка национальной команды оба футболиста получили штрафы.

«Такие поступки не вызывают у меня положительных эмоций. Но не в смысле отношения к ним. А в плане заинтересованности к таким поступкам со стороны СМИ и общественности. Мы что хотим, чтобы они пришли после матча и, обливаясь слезами, повеселись? Или что они должны были сделать – выпрыгнуть в окно, отрезать себе ногу?

Игроки на работе были, футболисты – нормальные живые люди. Они могут ходить в клубы, в рестораны, заниматься чем угодно в свободное время, которое для этого и существует. Поэтому нет ничего страшного в том, что они сходили в заведение после встречи с бразильцами.

Да, сборная уступила. Ну и что теперь? Все игроки должны две недели плакать?» – сказал Лебедев.

Игроки сборной России гуляют в клубах. Опять

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Лебедев Игорь
Комментарии (12)
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insider_retro
1521914615
А чё, - нормальный такой взгляд члена исполкома!... В жизни не должно быть места печали, ответственному поведению и сдержанности в поступках... Пей, гуляй, рванина - всё нормуль!... Так член сказал...
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zigbert
1521918555
Эх гулять так гулять.
Ответить
андрей андреев
1521919681
""Какая отвратительная ... рожа!" (к/ф Джентельмены удачи)
Ответить
Ще Гевара
1521926935
Мы просто хотим видеть профессионалов, выигрывают они или нет. А этих людей сборной просто навязали.
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h3LL1k
1521930956
когда уже этих идиотов уберут с руководства и будет как в европе 20 команд , все играют и всё классно и пи***70.......
Ответить
subbotaspartak
1521953057
Член исполкома РФС Игорь Лебедев... И правит у нас везде такая х...та. Срамота.
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Антон bx14e
1521954389
..Когда в школе "А" класс проигрывал "Бэшкам",иногда и слёзы были. А тут за Честь Страны играли..
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OfaZavr
1521965625
нет они должны из-за таких результатов больше требований к себе предъявлять и стараться исправлять ошибки а не выкидывать прошедший матч из головы и идти развлекаться.
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petrucho-spb
1521967610
Есть порядок и поэтому его надо соблюдать.Нахера тогда сборы?Так с хат приехалипрямо к стадиону балду погоняли и обратно на печь!Лебедев после таких слов понимаешь от куда безпредел творится!Вот бы ВВ прочел уверен на ковре оказался.
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yorgenbarenz
1522054385
Твой папа домогался до мужика-журналиста. Не удалось притиснуть.Что,теперь,Жириновскому член отрезать?А как ему потом на выборы в президенты идти?Ведь многие за Вольфыча горой,как и за других пе.ерастов и педофилов!
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