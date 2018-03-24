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    Лебедев: «Рауш и Нойштедтер пошли в клуб? Мы хотим, чтобы они, обливаясь слезами, повесились или выпрыгнули в окно?»

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал поведение игроков сборной России Романа Нойштедтера и Константина Рауша. Игроки после поражения от Бразилии (0:3) посетили ночной клуб.

    За нарушение распорядка национальной команды оба футболиста получили штрафы.

    «Такие поступки не вызывают у меня положительных эмоций. Но не в смысле отношения к ним. А в плане заинтересованности к таким поступкам со стороны СМИ и общественности. Мы что хотим, чтобы они пришли после матча и, обливаясь слезами, повеселись? Или что они должны были сделать – выпрыгнуть в окно, отрезать себе ногу?

    Игроки на работе были, футболисты – нормальные живые люди. Они могут ходить в клубы, в рестораны, заниматься чем угодно в свободное время, которое для этого и существует. Поэтому нет ничего страшного в том, что они сходили в заведение после встречи с бразильцами.

    Да, сборная уступила. Ну и что теперь? Все игроки должны две недели плакать?» – сказал Лебедев.

    Игроки сборной России гуляют в клубах. Опять

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2018 20:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 марта 2018, 11:53

      Твой папа домогался до мужика-журналиста. Не удалось притиснуть.Что,теперь,Жириновскому член отрезать?А как ему потом на выборы в президенты идти?Ведь многие за Вольфыча горой,как и за других пе.ерастов и педофилов!

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 25 марта 2018, 11:46

      Есть порядок и поэтому его надо соблюдать.Нахера тогда сборы?Так с хат приехалипрямо к стадиону балду погоняли и обратно на печь!Лебедев после таких слов понимаешь от куда безпредел творится!Вот бы ВВ прочел уверен на ковре оказался.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 11:13

      нет они должны из-за таких результатов больше требований к себе предъявлять и стараться исправлять ошибки а не выкидывать прошедший матч из головы и идти развлекаться.

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 25 марта 2018, 08:06

      ..Когда в школе "А" класс проигрывал "Бэшкам",иногда и слёзы были.
      А тут за Честь Страны играли..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 25 марта 2018, 07:44

      Член исполкома РФС Игорь Лебедев...
      И правит у нас везде такая х...та.
      Срамота.

      4
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 25 марта 2018, 01:35

      когда уже этих идиотов уберут с руководства и будет как в европе 20 команд , все играют и всё классно и пи***70.......

      3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 25 марта 2018, 00:28

      Мы просто хотим видеть профессионалов, выигрывают они или нет. А этих людей сборной просто навязали.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 марта 2018, 22:28

      ""Какая отвратительная ... рожа!"
      (к/ф Джентельмены удачи)

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 22:09

      Эх гулять так гулять.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 марта 2018, 21:03

      А чё, - нормальный такой взгляд члена исполкома!...
      В жизни не должно быть места печали, ответственному поведению и сдержанности в поступках... Пей, гуляй, рванина - всё нормуль!... Так член сказал...

      6
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > insider_retro 24 марта 2018, 21:07

      Этот член похоже сам такой - пей , гуляй !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > insider_retro 24 марта 2018, 21:39

      В ЛДПР они все такие - хорошо, про женщин ещё не упомянул. Хотя нет, Лебедев про это вряд ли, он же секс-меньшинство.

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