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  • Черчесов: «Зачем вызываем Габулова? Когда человек не играет, форму-то он не теряет» 

Черчесов: «Зачем вызываем Габулова? Когда человек не играет, форму-то он не теряет» 

23 марта 2018, 22:03
17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче против сборной Бразилии (0:3) ответил на вопрос о вызове в команду вратаря «Брюгге» Владимира Габулова.

«Вспомню себя. Когда в Дрезден перешел, за четыре игры столько напихали, сколько не пропускал в «Спартаке». Семь игр сидел, но в сборную вызывали. У Овчинникова в «Порту» и «Бенфике» то же самое было. И его тоже вызывали. Мы вызываем Габулова пообщаться и посмотреть, как он полезен в таком конкретном статусе, в котором нам нужен. Когда человек не играет, форму-то он не теряет», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Брюгге Бразилия Габулов Владимир Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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Artemka69
1521832009
Ну при такой логике можно и Кавазашвили в сборную смело вызывать!!!
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Obojaemiy
1521832752
Черчес самовлюблённыи эгоист который считает себя самым умным и самым лучшим. Это не тренер для сборной.
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dzhanavar
1521833094
Вот философия "ТРЕНЕРА" сборной. "Когда человек не играет,форму-то он не теряет." Чмо! А когда теряет,умник?
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yorgenbarenz
1521833424
Он уже всё понял. Нашей команде не удастся выиграть ЧМ.В лучшем случае-серебро.Очень переживает из-за этого.
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MDAR
1521834215
Просто пипец, форму не теряет. Значит он сидя на лавке, без игровой практики "прогрессирует". Клоун одним словом, а не тренер сборной.
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Asbjorn
1521835178
Тренер с большой буквы,всех лавочников тогда пусть вызывает вместо основы
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KalterJax
1521837634
Блин сам себе противоречит! так и скажи уже, что вызываешь игроков по личным предпочтениям и старой дружбе! что за формулировка такая? он приезжает , чтобы пообщаться? о чём? о каком статусе? третьего вратаря?!))) Саламыч, хватит пургу гнать!
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Александ1982
1521839628
бред полный бред!!!
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BRO_football
1521841901
Когда человек не играет, форму-то он не теряет. Да что ты говоришь! А разве не из-за отсутствия игровой практики вызов в сборную не получали Дзюба, Черышев и некоторые другие футболисты!? Ну сам себе же противоречишь! Почитал я много новостей с комментариями Черчесова после матча с Бразилией, и могу с уверенностью сделать вывод, что Черчесов - идиот! Такой тренер нам не нужен!
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DeutschlandUberAlles
1521848181
То есть у всех тренеров теряет, а у тебя Усач не теряет ? Не теряет Карл!!!!
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