Черчесов: «Зачем вызываем Габулова? Когда человек не играет, форму-то он не теряет» 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче против сборной Бразилии (0:3) ответил на вопрос о вызове в команду вратаря «Брюгге» Владимира Габулова.

«Вспомню себя. Когда в Дрезден перешел, за четыре игры столько напихали, сколько не пропускал в «Спартаке». Семь игр сидел, но в сборную вызывали. У Овчинникова в «Порту» и «Бенфике» то же самое было. И его тоже вызывали. Мы вызываем Габулова пообщаться и посмотреть, как он полезен в таком конкретном статусе, в котором нам нужен. Когда человек не играет, форму-то он не теряет», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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