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    Черчесов: «Зачем вызываем Габулова? Когда человек не играет, форму-то он не теряет» 

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче против сборной Бразилии (0:3) ответил на вопрос о вызове в команду вратаря «Брюгге» Владимира Габулова.

    «Вспомню себя. Когда в Дрезден перешел, за четыре игры столько напихали, сколько не пропускал в «Спартаке». Семь игр сидел, но в сборную вызывали. У Овчинникова в «Порту» и «Бенфике» то же самое было. И его тоже вызывали. Мы вызываем Габулова пообщаться и посмотреть, как он полезен в таком конкретном статусе, в котором нам нужен. Когда человек не играет, форму-то он не теряет», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 22:03
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +762

      sprint5 24 марта 2018, 05:11

      просто таков наш футбол

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 марта 2018, 02:36

      То есть у всех тренеров теряет, а у тебя Усач не теряет ? Не теряет Карл!!!!

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 марта 2018, 00:51

      Когда человек не играет, форму-то он не теряет.
      Да что ты говоришь! А разве не из-за отсутствия игровой практики вызов в сборную не получали Дзюба, Черышев и некоторые другие футболисты!?
      Ну сам себе же противоречишь!
      Почитал я много новостей с комментариями Черчесова после матча с Бразилией, и могу с уверенностью сделать вывод, что Черчесов - идиот! Такой тренер нам не нужен!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 24 марта 2018, 00:13

      бред полный бред!!!

      2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 23 марта 2018, 23:40

      Блин сам себе противоречит! так и скажи уже, что вызываешь игроков по личным предпочтениям и старой дружбе! что за формулировка такая? он приезжает , чтобы пообщаться? о чём? о каком статусе? третьего вратаря?!))) Саламыч, хватит пургу гнать!

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 23 марта 2018, 23:36

      Какой Габулов? Ему чего Игорь не устраивает ?)) придурок сегодня ещё штуки 3-4 зашло бы если не он ... зобнин миранчук и тд что это вообще , стариков звать надо защита вообще хз кто такие играют в амкарах наверно

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 марта 2018, 23:27

      Сам-то себя понял, чего пи......нул?...

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      Рейтинг: +2888

      absent32 23 марта 2018, 23:00

      Саламыч, вызови меня! я в студенческие годы выиграл кубок среди факультетов. Я вратарь, атвечаю форму не потерял ни грамма)))

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 марта 2018, 22:59

      Тренер с большой буквы,всех лавочников тогда пусть вызывает вместо основы

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 марта 2018, 22:45

      Надо же своих земляков подтягивать

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