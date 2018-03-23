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    Черчесов: «Нойштедтер? После Евро-2016 вы петиции писали, что всех выгнать нужно. А теперь навязываете игроков»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему полузащитник Роман Нойштедтер не сыграл в опорной зоне в товарищеском матче против сборной Бразилии (0:3).

    «После чемпионата Европы вы петиции писали, что всех выгнать нужно. А теперь навязываете футболистов. На Евро-2016 Нойштедтер не сильно помог. Он два года уже не играет на позиции опорника. Бросать его в пекло на эту позицию с таким соперником неправильно», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 21:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 марта 2018, 00:13

      После петиции так и не выгнали никого. Подняли только шумиху, что мол на самом деле всех выгнали, а потом почему-то обратно взяли.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 марта 2018, 00:06

      это он мудко отвечал?Болельщики бы такие глупые вопросы не задавали думаю.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 марта 2018, 23:56

      Что он несет? Мне кажется он в сборную ради мести пришел... а нам это надо????

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 23 марта 2018, 22:55

      Ещё больше уважаю Гарика.....

      0
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      Рейтинг: +180

      лёха м 23 марта 2018, 22:37

      и на х....не нужен

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 марта 2018, 22:18

      А зачем вы его вообще в сборную берёте?
      И кстати - Габулов что там делает? Может он Черчесову жизнь спас когда-то, иначе не объяснить его присутствие в команде.

      8
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 23 марта 2018, 22:10

      Да, потому что он играет на позиции ЦЗ в топ-клубе Турции. А у нас на этой позиции престарелый Гранат и лавочник Кутепов.

      8
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 марта 2018, 22:10

      А он даже сам не знает,что говорит...

      2
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 23 марта 2018, 22:07

      В шею гнать этого недотренера!!!

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