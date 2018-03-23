Черчесов: «Нойштедтер? После Евро-2016 вы петиции писали, что всех выгнать нужно. А теперь навязываете игроков»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему полузащитник Роман Нойштедтер не сыграл в опорной зоне в товарищеском матче против сборной Бразилии (0:3).

«После чемпионата Европы вы петиции писали, что всех выгнать нужно. А теперь навязываете футболистов. На Евро-2016 Нойштедтер не сильно помог. Он два года уже не играет на позиции опорника. Бросать его в пекло на эту позицию с таким соперником неправильно», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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