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  • Черчесов: «Нойштедтер? После Евро-2016 вы петиции писали, что всех выгнать нужно. А теперь навязываете игроков»

Черчесов: «Нойштедтер? После Евро-2016 вы петиции писали, что всех выгнать нужно. А теперь навязываете игроков»

23 марта 2018, 21:45
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему полузащитник Роман Нойштедтер не сыграл в опорной зоне в товарищеском матче против сборной Бразилии (0:3).

«После чемпионата Европы вы петиции писали, что всех выгнать нужно. А теперь навязываете футболистов. На Евро-2016 Нойштедтер не сильно помог. Он два года уже не играет на позиции опорника. Бросать его в пекло на эту позицию с таким соперником неправильно», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Бразилия Нойштедтер Роман Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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ArReal
1521832031
В шею гнать этого недотренера!!!
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dzhanavar
1521832200
А он даже сам не знает,что говорит...
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Cromathaar
1521832226
Да, потому что он играет на позиции ЦЗ в топ-клубе Турции. А у нас на этой позиции престарелый Гранат и лавочник Кутепов.
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Обер-КанцлерЪ
1521832723
А зачем вы его вообще в сборную берёте? И кстати - Габулов что там делает? Может он Черчесову жизнь спас когда-то, иначе не объяснить его присутствие в команде.
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лёха м
1521833853
и на х....не нужен
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zenitforever2015
1521834911
Ещё больше уважаю Гарика.....
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пряник929
1521838612
Что он несет? Мне кажется он в сборную ради мести пришел... а нам это надо????
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3a zenit
1521839216
это он мудко отвечал?Болельщики бы такие глупые вопросы не задавали думаю.
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BRO_football
1521839617
После петиции так и не выгнали никого. Подняли только шумиху, что мол на самом деле всех выгнали, а потом почему-то обратно взяли.
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