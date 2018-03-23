Черчесов: «Достойно выступить на домашнем мундиале – это лучше, чем просто там поучаствовать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что считает привилегией руководить национальной командой на домашнем чемпионате мира. По его словам, он хотел бы не просто поучаствовать в мундиале, но и показать на нем достойное выступление.

«Когда у меня спрашивают, есть ли давление, я отвечаю, что тренировать команду на чемпионате мира – привилегия для меня. Тем более в своей стране. Сыграть, тренировать – это одно дело, а достойно выступить и завоевать – это другое. По мне лучше второе, нежели просто участвовать», – сказал Черчесов в интервью Первому каналу.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах. На групповом этапе россияне встретятся с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).