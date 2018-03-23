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    Черчесов: «Достойно выступить на домашнем мундиале – это лучше, чем просто там поучаствовать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что считает привилегией руководить национальной командой на домашнем чемпионате мира. По его словам, он хотел бы не просто поучаствовать в мундиале, но и показать на нем достойное выступление.

    «Когда у меня спрашивают, есть ли давление, я отвечаю, что тренировать команду на чемпионате мира – привилегия для меня. Тем более в своей стране. Сыграть, тренировать – это одно дело, а достойно выступить и завоевать – это другое. По мне лучше второе, нежели просто участвовать», – сказал Черчесов в интервью Первому каналу.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах. На групповом этапе россияне встретятся с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 15:36
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5

      I-G 24 марта 2018, 21:34

      Обожаю все эти интервью спортсменов(футболистов) и тренеров и тд.
      "Если нам забьют больше мячей, чем мы противнику - то мы проиграем. А если мы больше забьем - то мы выиграем. Мы должны выигрывать, чтобы радовать наших болельщиков. Лучше выиграть чем проиграть"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 12:32

      Все в твоих руках Станислав.Ждем достойной игры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 24 марта 2018, 10:44

      это фантастика тренера сборной

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 09:25

      сам догадался аль кто подсказал))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 23 марта 2018, 20:36

      По моему лучше Денисов в сборной, чем Черчесов...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 марта 2018, 18:46

      Войдет в историю, как самый последний тренер-му-ак.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 23 марта 2018, 17:54

      Сегодня с бразильцами поглядим, что ты понимаешь под словом достойно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 23 марта 2018, 17:36

      Саламыч! Мы с тобой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 марта 2018, 17:35

      и при этом не вызывает Денисова.Е.блан ты,а не тренер

      6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 марта 2018, 17:16

      Нам пора вспомнить олимпийский принцип Пьера Кубертена: главное не триумф, а участие. Самый подходящий для нас слоган.

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