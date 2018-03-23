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  • Черчесов: «Достойно выступить на домашнем мундиале – это лучше, чем просто там поучаствовать»

Черчесов: «Достойно выступить на домашнем мундиале – это лучше, чем просто там поучаствовать»

23 марта 2018, 15:36
22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что считает привилегией руководить национальной командой на домашнем чемпионате мира. По его словам, он хотел бы не просто поучаствовать в мундиале, но и показать на нем достойное выступление.

«Когда у меня спрашивают, есть ли давление, я отвечаю, что тренировать команду на чемпионате мира – привилегия для меня. Тем более в своей стране. Сыграть, тренировать – это одно дело, а достойно выступить и завоевать – это другое. По мне лучше второе, нежели просто участвовать», – сказал Черчесов в интервью Первому каналу.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах. На групповом этапе россияне встретятся с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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Stavropolets
1521809363
Разница лишь в одном, вы поучаствуете и чемоданы собирать не надо. А так конечно удачи
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Боцман59rus
1521809649
достоинство ты свое потерял, когда не имея нужной квалификации и мастерства, принял предложение от больного на голову речника, возглавить национальную команду, надеюсь, что после домашнего позора футболистов, вызванного исключительно близорукостью тренерского штаба, твое трудоустройство в российской федерации, в дальнейшем будет невозможным
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Jenea83
1521811421
А с другой стороны если судить, иностранный тренер пришел бы в сборную только ради денег(по фиг на результат и на ожидание болельщиков), другие наши тренеры понимают что давление большое а футболистов готовых давать сегодня результат у нас нет(возможно не пошли бы на это), а вот Чересчурчесов взялся за эту сборную(не зассал)- за это плюсик ему можно поставить)))
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coganovam
1521811686
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
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bset
1521812683
В жизни могут быть плохие моменты, а могут быть хорошие. Но хорошие лучше, чем плохие.
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вместе с ЦСКА
1521814551
интересно Черчесов смотрел сегодня Уругвай-Чехия???? так и нам Кавани забивать будет.....и ничего усач не придумает
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Одинокий волк Маквейд
1521814589
Нам пора вспомнить олимпийский принцип Пьера Кубертена: главное не триумф, а участие. Самый подходящий для нас слоган.
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Татарин за ЦСКА
1521815706
и при этом не вызывает Денисова.Е.блан ты,а не тренер
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Куртуазные манеры
1521816860
Сегодня с бразильцами поглядим, что ты понимаешь под словом достойно.
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ArReal
1521826591
По моему лучше Денисов в сборной, чем Черчесов...
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