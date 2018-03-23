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    Жилберто Силва: «Нравится Шарапова. Было бы здорово с ней познакомиться»

    Бывший футболист сборной Бразилии Жилберто Силва, в составе которой он становился чемпионом мира 2002 года, рассказал о том, с кем из русских спортсменов он хотел бы познакомиться лично.

    – В ваш личный список самых красивых стадионов «Лужники» входят?

    – Чтобы понять это, арену нужно оценить со всех сторон – и внешний вид, и внутренности, и состояние газона, и так далее. Но чисто визуально «Лужники» мне очень понравились! Важно, что после реконструкции стадион сохранил свой исторический облик.

    – Вы дипломат. Скажите же: «Лужники» – лучший стадион мира!

    – (Смеется) Ну, раз мы в России, действительно можно так говорить.

    – С кем из русских хотели бы особенно познакомиться?

    – С теннисисткой. Как же ее зовут... Шарапова! Вот с ней хотел бы. Я видел, как она играет, и мне очень понравилось. Было бы здорово с ней познакомиться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2018 11:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 марта 2018, 13:41

      Наверно всю губу оттоптал!!

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