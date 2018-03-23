Товарищеский матч. Россия примет Бразилию в Москве

В пятницу, 23 марта, состоится товарищеский матч сборных команд, в котором Россия будет принимать в Москве Бразилию. К сожалению, в этой встрече не примет участие главная звезда южноамериканцев – Неймар, но вряд ли матч от этого станет менее интересным.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Бразилия. Начало в 19:00 по московскому времени, не пропустите!

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