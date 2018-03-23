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Товарищеский матч. Россия примет Бразилию в Москве

23 марта 2018, 08:04
8

В пятницу, 23 марта, состоится товарищеский матч сборных команд, в котором Россия будет принимать в Москве Бразилию. К сожалению, в этой встрече не примет участие главная звезда южноамериканцев – Неймар, но вряд ли матч от этого станет менее интересным.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Бразилия. Начало в 19:00 по московскому времени, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Бразилия
Комментарии (8)
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retiremen
1521783096
То есть на первом канале бесплатно смотреть не надо, а надо заплатить Канделаке денежку, что бы посмотреть платно на матче? Это вообще нормально? Я в последнее время не понимаю, зачем нужен федеральный канал Матч ТВ, в чем его необходимость??? И сколько Москва соберет на Бразилию зрителей, тоже интересно...
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VeniaminS
1521783639
Ждем интересной игры.И удачи.
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ПФК ЦСКА Моscow
1521784441
глянем
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яйва-яйва
1521784789
Ждём!
Ответить
paracetamol
1521787090
Продують!
Ответить
Борз-95
1521788016
Интересно сколько нашим забъют,али пожалеют и ограничатся парочкой?)))
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OfaZavr
1521795418
желаю нашим показать хоть намек на качественную игру ну и порадовать нас конечно же!
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