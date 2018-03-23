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    Товарищеский матч. Россия примет Бразилию в Москве

    В пятницу, 23 марта, состоится товарищеский матч сборных команд, в котором Россия будет принимать в Москве Бразилию. К сожалению, в этой встрече не примет участие главная звезда южноамериканцев – Неймар, но вряд ли матч от этого станет менее интересным.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Бразилия. Начало в 19:00 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 08:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 11:56

      желаю нашим показать хоть намек на качественную игру ну и порадовать нас конечно же!

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 23 марта 2018, 09:53

      Интересно сколько нашим забъют,али пожалеют и ограничатся парочкой?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 марта 2018, 09:38

      Продують!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 марта 2018, 08:59

      Ждём!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 23 марта 2018, 08:54

      глянем

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      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 марта 2018, 08:40

      Ждем интересной игры.И удачи.

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      Рейтинг: +691

      retiremen 23 марта 2018, 08:31

      То есть на первом канале бесплатно смотреть не надо, а надо заплатить Канделаке денежку, что бы посмотреть платно на матче? Это вообще нормально? Я в последнее время не понимаю, зачем нужен федеральный канал Матч ТВ, в чем его необходимость???
      И сколько Москва соберет на Бразилию зрителей, тоже интересно...

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > retiremen 23 марта 2018, 13:32

      Первый показывает бесплатно же, зачем платить-то? Или они другую игру транслируют, в которой Россия победит? )))

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