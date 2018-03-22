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    Моуринью разрешил Ибрагимовичу покинуть «Манчестер Юнайтед» уже сейчас

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может не доиграть сезон в составе «красных дьяволов». Главный тренер команды Жозе Моуринью дал 36-летнему футболисту разрешение на уход из команды уже сейчас.

    Сообщается, что местом продолжения карьеры шведа станет «Лос-Анджелес Гэлакси». Официальное объявление по этому поводу будет до конца текущей недели.

    Напомним, Ибрагимович защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. За манкунианцев он провел 53 поединка, записав на свой счет 29 голов.

    Источник: ESPN

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    22.03.2018 15:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +151

      rerih 22 марта 2018, 19:30

      Бегал из клуба в клуб как натуральный цыган в погоне за чемпионством в ЛЧ...так ни хрена и не добился...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 19:14

      иными словами Особенный указал Королю на дверь)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > OfaZavr 23 марта 2018, 15:38

      Богу..... :D

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > kurt_cobain 23 марта 2018, 17:36

      ой точно, как я мог позабыть)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 марта 2018, 18:53

      После травмы были только амбиции Ибры ! Пора уже заканчивать ! В Гэлакси ничего хорошего уже не будет , пора бутсы - на гвоздь .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 марта 2018, 18:24

      Его возвращение после травмы было лишним. Понтов много, но здоровье уже не то.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 18:20

      Ну что же ,удачи в Гэлакси.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 22 марта 2018, 17:24

      Зенит, слабо замахнуться на Ибрагимовича?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 марта 2018, 17:24

      В Амкар иди!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 22 марта 2018, 16:56

      Это не моур отпускает Златана, а Златан отпускает и разрешает моуру и мю быть без него))

      5
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      ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > ФанатОтБога 23 марта 2018, 15:38

      Прослезился)))

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 22 марта 2018, 16:33

      Наконец-то! Давно пора.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 марта 2018, 16:27

      Успехов тебе Златан! Может быть ещё увидимся на ЧМ в Москве.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > DOCTOR PENALTY 22 марта 2018, 16:32

      Разве Златан не закончил выступления за "Тре Крунур"?

      5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > zatonn 22 марта 2018, 16:38

      Он неопределённо высказался, возможно приедет

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