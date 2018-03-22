Моуринью разрешил Ибрагимовичу покинуть «Манчестер Юнайтед» уже сейчас

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может не доиграть сезон в составе «красных дьяволов». Главный тренер команды Жозе Моуринью дал 36-летнему футболисту разрешение на уход из команды уже сейчас.

Сообщается, что местом продолжения карьеры шведа станет «Лос-Анджелес Гэлакси». Официальное объявление по этому поводу будет до конца текущей недели.

Напомним, Ибрагимович защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. За манкунианцев он провел 53 поединка, записав на свой счет 29 голов.