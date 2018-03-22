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    «Рубин» не получал официальной информации о переносе матча с «Амкаром» в Хабаровск

    В казанском «Рубине» на данный момент нет никакой официальной информации из РФПЛ относительно переноса матча с «Амкаром» в Хабаровск.

    «Мы пока не получали официальных писем от «Амкара» и РФПЛ по поводу места проведения встречи с пермяками, поэтому не готовы обсуждать теоретическую на данный момент возможность выступить в Хабаровске», – рассказал пресс-атташе «Рубина» Михаил Степанов.

    Напомним, что в 24-м туре пермяки примут «Локомотив», а в 26-м сыграют домашнюю встречу против «Рубина». Обе игры могут пройти в Хабаровске.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2018 09:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 марта 2018, 12:56

      А когда получат!!!! Во они ох..ют

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      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Fan Loko mik 24 марта 2018, 10:20

      ...а не лучше будет на острове Сахалин? Спартак,вон отказался.

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