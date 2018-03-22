«Рубин» не получал официальной информации о переносе матча с «Амкаром» в Хабаровск

В казанском «Рубине» на данный момент нет никакой официальной информации из РФПЛ относительно переноса матча с «Амкаром» в Хабаровск.

«Мы пока не получали официальных писем от «Амкара» и РФПЛ по поводу места проведения встречи с пермяками, поэтому не готовы обсуждать теоретическую на данный момент возможность выступить в Хабаровске», – рассказал пресс-атташе «Рубина» Михаил Степанов.

Напомним, что в 24-м туре пермяки примут «Локомотив», а в 26-м сыграют домашнюю встречу против «Рубина». Обе игры могут пройти в Хабаровске.