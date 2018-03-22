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    Гризманн призвал помочь выйти Погба из кризиса

    Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн поддержал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который проводит текущий сезон не лучшим образом.

    «Поль приехал в команду с улыбкой на лице. Он был счастлив. Думаю, это не так просто, когда вы не играете в своем клубе и не можете покаизывать свой футбол. Такое случалось и со мной, он это знает.

    Я знаю, что Погба продолжает получать удовольствие от игры. Он прилагает все усилия для того, чтобы вернуться на былую волну.

    Сейчас важно показать ему, что он по-прежнему является очень сильным футболистом, мы должны помочь ему в этом. В сборной Франции тренер доверяет ему, как и вся команда. Нам нужен улыбающийся Поль, который особенно эффективен на поле», – рассказал Гризманн Sports Mole.

    В текущем сезоне Погба провел 18 матчей в Премьер-лиге в составе «МЮ», в которых забил три гола и отдал девять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2018 08:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 22 марта 2018, 12:54

      Погба сделай первый раз в жизни подвиг позови своего дружка Гризманна в Манчестер Юнайтед век буду блогадарен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 12:03

      может ему зарплату в несколько раз уменьшить тогда сразу выйдет из кризиса)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 11:22

      Неудачи всегда не поднимают настроения.

      2
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 22 марта 2018, 11:03

      Это все нарКОТики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 марта 2018, 08:52

      Это когда это он не играл? Постоянно в основе. За редким исключением.

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