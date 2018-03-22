Гризманн призвал помочь выйти Погба из кризиса

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн поддержал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который проводит текущий сезон не лучшим образом.

«Поль приехал в команду с улыбкой на лице. Он был счастлив. Думаю, это не так просто, когда вы не играете в своем клубе и не можете покаизывать свой футбол. Такое случалось и со мной, он это знает.

Я знаю, что Погба продолжает получать удовольствие от игры. Он прилагает все усилия для того, чтобы вернуться на былую волну.

Сейчас важно показать ему, что он по-прежнему является очень сильным футболистом, мы должны помочь ему в этом. В сборной Франции тренер доверяет ему, как и вся команда. Нам нужен улыбающийся Поль, который особенно эффективен на поле», – рассказал Гризманн Sports Mole.

В текущем сезоне Погба провел 18 матчей в Премьер-лиге в составе «МЮ», в которых забил три гола и отдал девять результативных передач.