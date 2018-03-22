Игонин посоветовал Кокорину быть эгоистом

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин дал совет нападающему команды из Санкт-Петербурга Александру Кокорину относительно восстановления после травмы.

«Кокорину действительно можно только посочувствовать. Искренне желаю Александру здоровья! Выпасть из футбольной орбиты на неопределенный срок – уже спортивная трагедия, а тут еще чемпионат мира, на котором можно было громко заявить о себе.

Одно, хоть и незначительное, облегчение – быстрая операция. Я помню, что томился в ожидании хирургического вмешательства полтора месяца. К счастью, возможности современной медицины в целом и «Зенита» в частности позволили Кокорину избежать неопределенности. Операция сделана, впереди долгий восстановительный период.

Единственный совет форварду «Зенита» – не форсировать восстановление и, как ни эгоистично это звучит, думать только о себе и о своей ноге», – сказал Игонин.

Напомним, Кокорин ранее успешно перенес операцию в Риме. Форвард получил травму крестообразных связок в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига». Он пропустит от четырех до пяти месяцев.