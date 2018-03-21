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    Амелия считает, что вратарь «Ромы» Алисон стоит 120 миллионов

    Бывший голкипер «Челси» и «Милана» Марко Амелия оценил стоимость вратаря «Ромы» Алисона в 120 миллионов евро.

    В последние месяцы СМИ приписывали интерес к бразильцу со стороны «Ливерпуля» и «Реала». При этом утверждалось, что мадридский клуб готов заплатить за футболиста 60 миллионов евро.

    «Для большого клуба нормально иметь в составе игроков такого уровня. Я знаю его три года, и я хочу, чтобы он оставался в «Роме» в течение многих лет и стал лучшим голкипером мира в желто-красной футболке.

    Нужно остерегаться «Реала», потому что он может сделать очень крупное предложение. Желание футболиста очень важно. Он играет с невероятным спокойствием и делает всех счастливыми. Его контракт должен быть пересмотрен.

    Какова его стоимость? Более 120 миллионов евро. Алисон стоит как нападающий», – сказал Амелия.

    Источник: Tribalfootball

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    21.03.2018 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +722

      Urry 21 марта 2018, 22:14

      Стоить то он может стоит...

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 21 марта 2018, 19:32

      Ребят он там че еще в этом сезоне не пропускал еще голов? или лучший бомбардир серии А при том что он вратарь?) аж прям захотелось посмотреть пару матчей ромы , дабы заценить

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