Амелия считает, что вратарь «Ромы» Алисон стоит 120 миллионов

Бывший голкипер «Челси» и «Милана» Марко Амелия оценил стоимость вратаря «Ромы» Алисона в 120 миллионов евро.

В последние месяцы СМИ приписывали интерес к бразильцу со стороны «Ливерпуля» и «Реала». При этом утверждалось, что мадридский клуб готов заплатить за футболиста 60 миллионов евро.

«Для большого клуба нормально иметь в составе игроков такого уровня. Я знаю его три года, и я хочу, чтобы он оставался в «Роме» в течение многих лет и стал лучшим голкипером мира в желто-красной футболке.

Нужно остерегаться «Реала», потому что он может сделать очень крупное предложение. Желание футболиста очень важно. Он играет с невероятным спокойствием и делает всех счастливыми. Его контракт должен быть пересмотрен.

Какова его стоимость? Более 120 миллионов евро. Алисон стоит как нападающий», – сказал Амелия.