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    Виллиан: «В сборной России есть качественные футболисты. Не жду простой игры для Бразилии»

    Полузащитник сборной Бразилии Виллиан заявил, что товарищеский матч с Россией не будет легким для «селесао», поскольку в составе соперника имеются качественные футболисты, обладающие хорошей скоростью.

    Поединок состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    «Я играл в России шесть месяцев, знаю некоторых игроков по «Анжи». У России есть качественные быстрые футболисты. Жду, что просто не будет. Готовимся к чемпионату мира, наигрываем связи.

    Главный тренер сборной Бразилии Тите уже сказал, что вызовет меня в команду для участия на мундиале? Это счастье знать, что снова буду на чемпионате мира. Мечта жизни. Когда-то меня вызвали впервые, как кого-то сейчас. Тогда ко мне партнеры отнеслись с поддержкой. Это придает уверенности. Так же сейчас относимся к новичкам. Уверен, что они проявят свои лучшие качества», – сказал Виллиан.

    Напомним, Виллиан выступал за «Анжи» во второй половине сезона-2012/13.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2018 18:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 марта 2018, 20:07

      где? хто?

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 21 марта 2018, 19:04

      ...все решит один мяч.
      но куда - не скажу.

      0
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 21 марта 2018, 18:56

      Кто?!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 21 марта 2018, 18:50

      Жаль этих "качественных" даже я не знаю.

      0
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