Виллиан: «В сборной России есть качественные футболисты. Не жду простой игры для Бразилии»

Полузащитник сборной Бразилии Виллиан заявил, что товарищеский матч с Россией не будет легким для «селесао», поскольку в составе соперника имеются качественные футболисты, обладающие хорошей скоростью.

Поединок состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Я играл в России шесть месяцев, знаю некоторых игроков по «Анжи». У России есть качественные быстрые футболисты. Жду, что просто не будет. Готовимся к чемпионату мира, наигрываем связи.

Главный тренер сборной Бразилии Тите уже сказал, что вызовет меня в команду для участия на мундиале? Это счастье знать, что снова буду на чемпионате мира. Мечта жизни. Когда-то меня вызвали впервые, как кого-то сейчас. Тогда ко мне партнеры отнеслись с поддержкой. Это придает уверенности. Так же сейчас относимся к новичкам. Уверен, что они проявят свои лучшие качества», – сказал Виллиан.

Напомним, Виллиан выступал за «Анжи» во второй половине сезона-2012/13.