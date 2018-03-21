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    Лопатин: «Спартаковские бразильцы веселее тех, которые в сборной Бразилии»

    Нападающий дублирующего состава московского «Спартака» Даниил Лопатин, имеющий опыт тренировки со сборной Бразилии, сравнил игроков пентакампеонов со спартаковскими бразильцами.

    «Похожи ли бразильцы из «Спартака» на соотечественников из сборной? Я с ними не тренировался, только в самолeтах общались иногда. Но наши бразильцы повеселее, чем эти!

    В сборной Бразилии все серьeзные. Я-то думал, под музыку тренироваться будем, но ничего подобного. Может, перед началом тренировки только немного веселились», – сказал игрок.

    Лопатин вместе с несколькими партнерами был приглашен на тренировку бразильской сборной в связи с отсутствием у нее количества игроков, необходимого для полноценного занятия.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2018 00:39
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