Лопатин: «Спартаковские бразильцы веселее тех, которые в сборной Бразилии»

Нападающий дублирующего состава московского «Спартака» Даниил Лопатин, имеющий опыт тренировки со сборной Бразилии, сравнил игроков пентакампеонов со спартаковскими бразильцами.

«Похожи ли бразильцы из «Спартака» на соотечественников из сборной? Я с ними не тренировался, только в самолeтах общались иногда. Но наши бразильцы повеселее, чем эти!

В сборной Бразилии все серьeзные. Я-то думал, под музыку тренироваться будем, но ничего подобного. Может, перед началом тренировки только немного веселились», – сказал игрок.

Лопатин вместе с несколькими партнерами был приглашен на тренировку бразильской сборной в связи с отсутствием у нее количества игроков, необходимого для полноценного занятия.