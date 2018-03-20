Уткин: «Мне все больше кажется, что руководители РФПЛ – это устройства, которые недопрограммировали другие люди»

Телекомментатор и радиоведущий Василий Уткин раскритиковал руководство РФПЛ за перенос матчей «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА в 23-м туре. Изначально встречи должны были состояться 18 марта, но из-за выборов президента России были перенесены на 18 апреля. В результате у этих трех клубов образовался слишком длительный перерыв между поединками.

«Перенос трех матчей тура – на мой взгляд, важнейшее обстоятельство. Это не просто какой-то недосмотр РФПЛ, а вопиющая некомпетентность, несоответствие занимаемой должности, невыполнение своих обязанностей. Перенос игр ставит клубы в неравные обстоятельства.

Во-первых, сейчас «Локомотив» опережает «Спартак» на пять очков, а не на восемь, и так будет длиться некоторое время. Это гораздо более серьезное давление, чем если бы было восемь. «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» ведут борьбу за чемпионство и места в Лиге чемпионов. «Спартак» и «Краснодар», получается, играют в одном режиме, а остальные должны играть перенесенные матчи. ЦСКА вообще не будет играть три недели, а потом хлобысь – семь матчей за 21 день.

Господа Прядкин и Чебан, вы понимаете, что совершаете должностное преступление? Вы ставите клубы в неравное положение, потому что не подумали о том, что не позволят вам играть в футбол в день президентских выборов. Это безумный недосмотр, безумная некомпетентность. Семь матчей за 21 день! И это ЦСКА, у которого 14-15 человек выходят на поле.

Мне кажется, руководителей РФПЛ надо проверить с помощью теста Тьюринга. Мне все больше и больше кажется, что это не люди, а устройства. Такие устройства, которые другие люди, может быть, недопрограммировали, и они учитывают не все обстоятельства. Киборги», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».