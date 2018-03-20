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    Уткин: «Мне все больше кажется, что руководители РФПЛ – это устройства, которые недопрограммировали другие люди»

    Телекомментатор и радиоведущий Василий Уткин раскритиковал руководство РФПЛ за перенос матчей «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА в 23-м туре. Изначально встречи должны были состояться 18 марта, но из-за выборов президента России были перенесены на 18 апреля. В результате у этих трех клубов образовался слишком длительный перерыв между поединками.

    «Перенос трех матчей тура – на мой взгляд, важнейшее обстоятельство. Это не просто какой-то недосмотр РФПЛ, а вопиющая некомпетентность, несоответствие занимаемой должности, невыполнение своих обязанностей. Перенос игр ставит клубы в неравные обстоятельства.

    Во-первых, сейчас «Локомотив» опережает «Спартак» на пять очков, а не на восемь, и так будет длиться некоторое время. Это гораздо более серьезное давление, чем если бы было восемь. «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» ведут борьбу за чемпионство и места в Лиге чемпионов. «Спартак» и «Краснодар», получается, играют в одном режиме, а остальные должны играть перенесенные матчи. ЦСКА вообще не будет играть три недели, а потом хлобысь – семь матчей за 21 день.

    Господа Прядкин и Чебан, вы понимаете, что совершаете должностное преступление? Вы ставите клубы в неравное положение, потому что не подумали о том, что не позволят вам играть в футбол в день президентских выборов. Это безумный недосмотр, безумная некомпетентность. Семь матчей за 21 день! И это ЦСКА, у которого 14-15 человек выходят на поле.

    Мне кажется, руководителей РФПЛ надо проверить с помощью теста Тьюринга. Мне все больше и больше кажется, что это не люди, а устройства. Такие устройства, которые другие люди, может быть, недопрограммировали, и они учитывают не все обстоятельства. Киборги», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 17:44
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 21 марта 2018, 00:25

      Это точно, дурьё одно. Прядкин даже как-то награждая Зенит перепутал его с Динамо. Мякина в голове.

      0
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 21 марта 2018, 00:02

      Никогда не думал, что когда-то буду согласен с Уткиным

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 20 марта 2018, 23:17

      Где-то и Уткин правду говорит, хотя больше троллит.

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      Рейтинг: +4025

      raritet 20 марта 2018, 22:40

      А что вы Василий хотели? Чай вам тут не Германия. Тем и интересна наша жизнь. Те, кто больше всех работает-меньше всех получает, те кто вообще никогда не работал - так разбогател что лорды Англицкие ломают голову , как у него это отобрать, а те ,кто не знает сколько дней в году и что за воскресением следует понедельник почему-то обьявлены лучшими в России составителями футбольного календаря , но поручиться за его продуманность не могут. Невольно думаешь :" Неужели в такой большой стране с таким количеством населения нет ни одного человека, который мог бы помочь чиновнику составить календарь , а заодно уж и помочь ему донести чемодан денег до его бедного жилища.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 21:40

      Странные вещи у нас происходят, все понимают и кивают головами,а делают как нельзя хуже.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 марта 2018, 20:58

      Тему рептилоидов надо ещё развивать. Тем более,не только в футболе такой бардак. Вася,ты подойди к Прядкину в сортире и строго спроси: "Давно на нашей планете,ящерица грёбаная ?!"Если позеленеет и у него раздвоится язык-сразу там же и замочи его.

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol > yorgenbarenz 21 марта 2018, 00:26

      Это ящерицы уток мочат, а не наоборот. Плохо биологию учил.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 20 марта 2018, 20:36

      Вася!!!Руководители РФПЛ-это устройства для отмывания денег.Кушать хоотца.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 марта 2018, 20:05

      А вот здесь Вася полностью прав ! "Спорт вне политики !" - все кричат , особенно политики . А здесь - такая ... Фунциклеры РФПЛ - это просто просто "девушки свободного поведения"

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      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 20:04

      Вася если вы не проотив давайте наш футбол развивать,потому что в нашем футболе одно дно и куда он катиться только мы свами понимаем,руководители клубов делитанты игроки мрази и бездори всех разогнать и набрать с Европпы с Бразилии не надо одна нищита едит

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      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 20 марта 2018, 19:09

      Уткин, конечно, симпатий большей частью своих перлов не вызывает, но на сей раз согласен с ним на 100%. Почему нельзя было сместить эти матчи на 19 марта? Про то что выборы пройдут 18 было известно еще в декабре. А так при таком шикарном календаре и кадровом голоде ЦСКА вряд ли сможет вообще на что-то претендовать.

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