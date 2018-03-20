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  • Уткин: «Мне все больше кажется, что руководители РФПЛ – это устройства, которые недопрограммировали другие люди»

Уткин: «Мне все больше кажется, что руководители РФПЛ – это устройства, которые недопрограммировали другие люди»

20 марта 2018, 17:44
21

Телекомментатор и радиоведущий Василий Уткин раскритиковал руководство РФПЛ за перенос матчей «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА в 23-м туре. Изначально встречи должны были состояться 18 марта, но из-за выборов президента России были перенесены на 18 апреля. В результате у этих трех клубов образовался слишком длительный перерыв между поединками.

«Перенос трех матчей тура – на мой взгляд, важнейшее обстоятельство. Это не просто какой-то недосмотр РФПЛ, а вопиющая некомпетентность, несоответствие занимаемой должности, невыполнение своих обязанностей. Перенос игр ставит клубы в неравные обстоятельства.

Во-первых, сейчас «Локомотив» опережает «Спартак» на пять очков, а не на восемь, и так будет длиться некоторое время. Это гораздо более серьезное давление, чем если бы было восемь. «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» ведут борьбу за чемпионство и места в Лиге чемпионов. «Спартак» и «Краснодар», получается, играют в одном режиме, а остальные должны играть перенесенные матчи. ЦСКА вообще не будет играть три недели, а потом хлобысь – семь матчей за 21 день.

Господа Прядкин и Чебан, вы понимаете, что совершаете должностное преступление? Вы ставите клубы в неравное положение, потому что не подумали о том, что не позволят вам играть в футбол в день президентских выборов. Это безумный недосмотр, безумная некомпетентность. Семь матчей за 21 день! И это ЦСКА, у которого 14-15 человек выходят на поле.

Мне кажется, руководителей РФПЛ надо проверить с помощью теста Тьюринга. Мне все больше и больше кажется, что это не люди, а устройства. Такие устройства, которые другие люди, может быть, недопрограммировали, и они учитывают не все обстоятельства. Киборги», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Локомотив Прядкин Сергей Уткин Василий
Комментарии (21)
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insider_retro
1521557694
Нельзя не согласится... Некомпетентность, расслабленная безнаказанностью...
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panmon
1521557742
Неожиданно Уткин абсолютно прав...
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la verdad
1521558146
Выборы... выборы... фунциклёры ....оры
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зенит ничто
1521559269
уткин прав!ну нельзя же команду играющую в лиге европы единственную из россии ставить в такие условия!ну проголосовали бы и на матч!
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Боцман59rus
1521559534
по полю бегают спортсмены и белый мяч в снегу гоняют фанаты смотрят друг на друга и ни к.у.я не понимают..
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OfaZavr
1521561393
100% согласен, подобные их выходки и решения давно мало кому понятны.
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Ивантеевец
1521562165
Уткин, конечно, симпатий большей частью своих перлов не вызывает, но на сей раз согласен с ним на 100%. Почему нельзя было сместить эти матчи на 19 марта? Про то что выборы пройдут 18 было известно еще в декабре. А так при таком шикарном календаре и кадровом голоде ЦСКА вряд ли сможет вообще на что-то претендовать.
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yorgenbarenz
1521568716
Тему рептилоидов надо ещё развивать. Тем более,не только в футболе такой бардак. Вася,ты подойди к Прядкину в сортире и строго спроси: "Давно на нашей планете,ящерица грёбаная ?!"Если позеленеет и у него раздвоится язык-сразу там же и замочи его.
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raritet
1521574804
А что вы Василий хотели? Чай вам тут не Германия. Тем и интересна наша жизнь. Те, кто больше всех работает-меньше всех получает, те кто вообще никогда не работал - так разбогател что лорды Англицкие ломают голову , как у него это отобрать, а те ,кто не знает сколько дней в году и что за воскресением следует понедельник почему-то обьявлены лучшими в России составителями футбольного календаря , но поручиться за его продуманность не могут. Невольно думаешь :" Неужели в такой большой стране с таким количеством населения нет ни одного человека, который мог бы помочь чиновнику составить календарь , а заодно уж и помочь ему донести чемодан денег до его бедного жилища.
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Red-Green_fan
1521579765
Никогда не думал, что когда-то буду согласен с Уткиным
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