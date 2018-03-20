Бразильцы считают похожими сборные Англии и России

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар сравнил тактические схемы национальных команд России и Англии. Напомним, матч сборных России и Бразилии пройдет в пятницу, 23 марта.

– Вы выбрали Россию еще и потому, что она играет в три центральных защитника. До этого у вас был лишь один подобный соперник – Англия.

– Да-да, Россия очень похожа на Англию. У нее та же схема игры, тот же оборонительный футбол. Правда, не знаю, останется ли у российской сборной та же тактическая расстановка в матче с Бразилией.

– Вы будете жить в Сочи, но там Бразилия не сыграет ни разу. Это не очень удобно, не находите?

– Это лучший вариант для нас. Как вы знаете, сборные должны были определиться с базой до жеребьевки. Мы выбирали между Москвой, Петербургом и Сочи. Взвесили все за и против, и Сочи соответствовал нашим требованиям. Лично я считаю, что в этом городе находится лучшая футбольная база в России. Уже не говорю про хороший климат. Но если дойдем до четвертьфинала, думаю, переедем в Москву или Петербург.