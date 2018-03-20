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    Бразильцы считают похожими сборные Англии и России

    Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар сравнил тактические схемы национальных команд России и Англии. Напомним, матч сборных России и Бразилии пройдет в пятницу, 23 марта.

    – Вы выбрали Россию еще и потому, что она играет в три центральных защитника. До этого у вас был лишь один подобный соперник – Англия.

    – Да-да, Россия очень похожа на Англию. У нее та же схема игры, тот же оборонительный футбол. Правда, не знаю, останется ли у российской сборной та же тактическая расстановка в матче с Бразилией.

    – Вы будете жить в Сочи, но там Бразилия не сыграет ни разу. Это не очень удобно, не находите?

    – Это лучший вариант для нас. Как вы знаете, сборные должны были определиться с базой до жеребьевки. Мы выбирали между Москвой, Петербургом и Сочи. Взвесили все за и против, и Сочи соответствовал нашим требованиям. Лично я считаю, что в этом городе находится лучшая футбольная база в России. Уже не говорю про хороший климат. Но если дойдем до четвертьфинала, думаю, переедем в Москву или Петербург.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2018 09:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 15:47

      Все любители футбола с воодушевлением восприняли этот комплимент.

      1
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      Рейтинг: +662

      pato08 20 марта 2018, 14:55

      _____


      Емаа, они приколисты


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      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 20 марта 2018, 12:37

      Если смотреть не по имиджу, то они равны. По мне даже Россия чуть лучше.

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 марта 2018, 12:21

      За одним исключением, они 5-кратные чемпионы планеты, а наши в плейстейшн...

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man > Alex3920486 20 марта 2018, 12:38

      Англичане стали чемпионами благодаря Байрамову. И то 1 раз. Он выдумал гол

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      Рейтинг: +5461

      Дядя Серёжа 20 марта 2018, 11:54

      Ну просто - двое из ларца...

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 марта 2018, 09:31

      Сборные России и Англии похожи,пожалуй, только тем,что в последние годы не оправдывают взоглагаемые на них надежды. Но Англия при этом все же на ступенечку выше России.

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