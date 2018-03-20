Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дешам готов обсудить проблемы Погба в «МЮ»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пообещал обсудить с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба его проблемы в клубе.

    «Думаю, что текущее положение вещей не может его устраивать Погба, так как он способен на большее. Но нельзя говорить о том, что ситуация Поля какая-то особенная. Это может случиться в любом клубе с любым игроком, если тот сбавляет обороты.

    Что делать? В таких ситуациях я предпочитаю говорить с игроком, чтобы лучше понять ситуацию, поскольку сейчас не владею всей информацией», – сказал Дешам.

    Напомним, что в текущем сезоне Погба перестал считаться стабильным игроком основы. В АПЛ на его счету 18 матчей, в которых он забил три гола и отдал девять результативных передач.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2018 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 15:31

      Волнения Дешама не напрасны - Погба основной игрок сборной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 20 марта 2018, 12:34

      Проблема не в нем а в Мауриньо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11