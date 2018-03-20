Дешам готов обсудить проблемы Погба в «МЮ»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пообещал обсудить с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба его проблемы в клубе.

«Думаю, что текущее положение вещей не может его устраивать Погба, так как он способен на большее. Но нельзя говорить о том, что ситуация Поля какая-то особенная. Это может случиться в любом клубе с любым игроком, если тот сбавляет обороты.

Что делать? В таких ситуациях я предпочитаю говорить с игроком, чтобы лучше понять ситуацию, поскольку сейчас не владею всей информацией», – сказал Дешам.

Напомним, что в текущем сезоне Погба перестал считаться стабильным игроком основы. В АПЛ на его счету 18 матчей, в которых он забил три гола и отдал девять результативных передач.