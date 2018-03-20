Черышев – о возвращении в сборную России: «Не привык к такой погоде, но очень сильно соскучился по команде»

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев прокомментировал свое возвращение в сборную России. Вместе с остальными игроками футболист будет готовиться к товарищеским матчам против Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).

Последний раз Черышев выходил на поле в составе национальной команды в ноябре 2015 года.

– Я конечно, не привык к такой погоде, но очень рад, что приехал. Давно ждал такого, очень рад, что здесь.

– Как твое самочувствие, что говорят врачи?

– Тренировался на этой неделе в общей группе с командой. Думаю, что буду готов тренироваться и со сборной.

– Насколько соскучились по команде и Новогорску?

– Очень сильно. Если честно, давно здесь не был. Много воспоминаний сразу пришли в голову. Мы тогда поехали на чемпионат Европы среди молодежных команд… С ребятами еще не успел увидеться, но очень хочется.