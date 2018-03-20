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    Черышев – о возвращении в сборную России: «Не привык к такой погоде, но очень сильно соскучился по команде»

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев прокомментировал свое возвращение в сборную России. Вместе с остальными игроками футболист будет готовиться к товарищеским матчам против Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).

    Последний раз Черышев выходил на поле в составе национальной команды в ноябре 2015 года.

    – Я конечно, не привык к такой погоде, но очень рад, что приехал. Давно ждал такого, очень рад, что здесь.

    – Как твое самочувствие, что говорят врачи?

    – Тренировался на этой неделе в общей группе с командой. Думаю, что буду готов тренироваться и со сборной.

    – Насколько соскучились по команде и Новогорску?

    – Очень сильно. Если честно, давно здесь не был. Много воспоминаний сразу пришли в голову. Мы тогда поехали на чемпионат Европы среди молодежных команд… С ребятами еще не успел увидеться, но очень хочется.

    Источник: РФС

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    20.03.2018 01:13
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