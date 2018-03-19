Diario Gol: Асенсио будет следующей «десяткой» «Челси»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио готов перейти в «Челси».

По информации Diario Gol, 22-летний футболист потребует у руководства сливочных трансфера в лондонский клуб, если мадридцы приобретут хавбека синих Эдена Азара.

Как сообщает источник, если «Реал» подпишет бельгийца, то Асенсио возьмет десятый номер в «Челси».

Приоритетом испанца является остаться в Мадриде, но только если ему будет гарантировано регулярное место в стартовом составе. Но если «галактикос» продолжат работу по приобретению Азара, Асенсио готов пойти на войну с президентом клуба Флорентино Пересом ради перехода в «Челси» летом.