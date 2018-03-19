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    Diario Gol: Асенсио будет следующей «десяткой» «Челси»

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио готов перейти в «Челси».

    По информации Diario Gol, 22-летний футболист потребует у руководства сливочных трансфера в лондонский клуб, если мадридцы приобретут хавбека синих Эдена Азара.

    Как сообщает источник, если «Реал» подпишет бельгийца, то Асенсио возьмет десятый номер в «Челси».

    Приоритетом испанца является остаться в Мадриде, но только если ему будет гарантировано регулярное место в стартовом составе. Но если «галактикос» продолжат работу по приобретению Азара, Асенсио готов пойти на войну с президентом клуба Флорентино Пересом ради перехода в «Челси» летом.

    Источник: Diario Gol

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    19.03.2018 16:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 марта 2018, 19:41

      азар бесхребетный ! никакого характера ! виллиан намного лучше ! оставьте асенсио это будущее реала !

      -1
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 19 марта 2018, 17:52

      В челси скупали хлам с барсы теперь решили с реала брать пффф

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > talgatnurzhanov2006 19 марта 2018, 18:09

      педро и фабрегас то норм играли ! но что сделаешь если ваш убогий членси одни бесхребетные бараны !

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 19 марта 2018, 17:31

      Реал должен ставить Иско вместо покупки Азара!
      И нужен кто-то кто умеет забивать голы на острие (как Роналду, но который все время будет там)... Кейн - отличный выбор, не слушайте Рона

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 марта 2018, 17:28

      Чуж собачий

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      Рейтинг: +17

      Abdulbek.Hadjimuradov.95 19 марта 2018, 17:28

      Это не возможно. Может с Иско поменяют но я бы Иско оставил лучше

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