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    Marca: «Спартак» – в числе клубов, за которыми следят УЕФА и ФИФА в плане проблемных болельщиков

    ФИФА и УЕФА выбрали «Спартак» объектом особого мониторинга в плане проблемных болельщиков и фанатских группировок. В список также вошли «Краковия», «Легия», «Фейеноорд», «Ференцварош», «Марсель», «Ницца» и «Лилль».

    Напомним, накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между красно-белыми и «Атлетиком» в округе стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао произошла стычка с участием российских и испанских фанатов, в результате которой умер один из полицейских.

    Также сообщается, что УЕФА накажет «Атлетик» за необеспечение должной безопасности на домашнем поединке 1/8 финала Лиги Европы с «Марселем».

    Источник: Marca

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    19.03.2018 14:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 марта 2018, 16:45

      А , почему, Атлетик Бильбао не попал в список проблемных болельщиков и
      фанатских группировок? Они были хозяевами встречи, пусть и будут в этом
      списке, раз не смогли обеспечить безопасность. Причем, здесь, Спартак?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > vladimir-7 19 марта 2018, 16:50

      не напрягай мозг в поисках логики, там ребята конкретно в творческом кризисе

      3
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      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Боцман59rus 20 марта 2018, 10:57

      ...согласен с Вами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 марта 2018, 15:31

      Недавно стал замечать, что чем хуже играет команда, тем агрессивнее у неё болельщики. И судя по списку команд в этой новости, так оно и есть.

      -3
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      Рейтинг: +28706

      silver29 19 марта 2018, 15:13

      Зачем сокер публикует откровенное вранье с тех же хохлятских сайтов, в потасовке в Бильбао российские болельщики не участвовали, там местные с полицией отношения выясняли. По крайней мере спартаковских болельщиков среди задержанных нет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > silver29 19 марта 2018, 15:32

      Источник Маrса вообщето...не знал, что испанцы хохлы.

      -1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > Тraumtanzеr 19 марта 2018, 15:51

      При чем тут твой маркс ? Я на сокере сижу и читаю его , а эта "утка " запущена с "корреспондента" хохлятского она уже покрылась плесенью и нечего ее тиражировать.

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 марта 2018, 15:01

      полицейским, привыкшим гонять студентов с пенсионерами и обеспечивать безопасность на парадах педофилов с п.е.д.о.р.а.с.т.а.м.и., не место в органах

      5
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