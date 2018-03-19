Marca: «Спартак» – в числе клубов, за которыми следят УЕФА и ФИФА в плане проблемных болельщиков

ФИФА и УЕФА выбрали «Спартак» объектом особого мониторинга в плане проблемных болельщиков и фанатских группировок. В список также вошли «Краковия», «Легия», «Фейеноорд», «Ференцварош», «Марсель», «Ницца» и «Лилль».

Напомним, накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между красно-белыми и «Атлетиком» в округе стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао произошла стычка с участием российских и испанских фанатов, в результате которой умер один из полицейских.

Также сообщается, что УЕФА накажет «Атлетик» за необеспечение должной безопасности на домашнем поединке 1/8 финала Лиги Европы с «Марселем».