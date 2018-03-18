Рауш: «Ты должен выступать за ту страну, в которой родился. Мой дом – Россия»

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш рассказал, почему принял решение выступать за сборную России.

Напомним, что на молодежном уровне футболист играл за команды Германии.

– На что наша сборная может замахнуться на ЧМ?

– Самое главное – выйти из группы. А потом все всякое может произойти. Надо просто играть как команда. Как это сделала два года назад Исландия на чемпионате Европы. Чем мы хуже? Ничем. Так что все в наших руках.

– Вы играли за немецкие сборные разных возрастов. Но в итоге выбрали Россию. Почему? Может, потому что поняли: в бундестим у вас меньше шансов закрепиться, чем в России?

– Понимаю ваш вопрос. Но все очень просто: я всегда хотел играть за сборную России. Но у меня не было предложений. Для меня никогда не стоял вопрос – играть за Германию или Россию. Я считаю, что ты должен выступать за ту страну, в которой ты родился. Да, мне нравилось в Германии. Болельщики, чемпионат – все супер. Но Россия – это мой дом.