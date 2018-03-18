Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рауш: «Ты должен выступать за ту страну, в которой родился. Мой дом – Россия»

    Защитник московского «Динамо» Константин Рауш рассказал, почему принял решение выступать за сборную России.

    Напомним, что на молодежном уровне футболист играл за команды Германии.

    – На что наша сборная может замахнуться на ЧМ?

    – Самое главное – выйти из группы. А потом все всякое может произойти. Надо просто играть как команда. Как это сделала два года назад Исландия на чемпионате Европы. Чем мы хуже? Ничем. Так что все в наших руках.

    – Вы играли за немецкие сборные разных возрастов. Но в итоге выбрали Россию. Почему? Может, потому что поняли: в бундестим у вас меньше шансов закрепиться, чем в России?

    – Понимаю ваш вопрос. Но все очень просто: я всегда хотел играть за сборную России. Но у меня не было предложений. Для меня никогда не стоял вопрос – играть за Германию или Россию. Я считаю, что ты должен выступать за ту страну, в которой ты родился. Да, мне нравилось в Германии. Болельщики, чемпионат – все супер. Но Россия – это мой дом.

    Источник: «Российская газета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2018 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 марта 2018, 12:26

      Приятно слышать. Но положа руку на сердце, ежели бы тебя пригласили в Баварию и в сборную Германии, отказался бы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 19 марта 2018, 08:51

      Костик, такой партии уже давно нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 19 марта 2018, 08:51

      Куда ветер дунет... все же понимают что это не правда, лицимер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 19 марта 2018, 01:22

      Стандартный ответ. Надеемся, что он поможет сборный и удачи ему.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 18 марта 2018, 21:44

      Слабо верится,что в случае получения вызова в сборную Германии несколько лет назад, он отказался бы.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11