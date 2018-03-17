Бердыев: «Качество поля? В Москве хорошие условия, а у нас – огород»

Не ну он тут прав. У меня в огороде снег убрать и то поляна лучше будет.. Какие там могут быть дорогие трансляции когда, мяча в обще не видно, бегают белые против красных, кресты рвут, то огород хоть картошку сажай, Казань самая аграрная в РФ, а траву вырастить не могут.. штрафуйте клубы, дорого.
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2), а также поделился мнением о газоне на «Казань Арене».
«Были два разных тайма. В первом – из-за структурных ошибок «Спартак» имел два момента. Во второй половине играли правильно, но опять пропустили из-за ошибки. В целом удовлетворение есть.
Качество поля? Это не ко мне вопрос. Поле для обеих команд было одинаковое. Мы претензии высказали. В Москве хорошие условия, а у нас – огород», – сказал Бердыев.
«Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 27 очков в 23 турах.