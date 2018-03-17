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  • Бердыев: «Качество поля? В Москве хорошие условия, а у нас – огород»

Бердыев: «Качество поля? В Москве хорошие условия, а у нас – огород»

17 марта 2018, 21:45
12

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2), а также поделился мнением о газоне на «Казань Арене».

«Были два разных тайма. В первом – из-за структурных ошибок «Спартак» имел два момента. Во второй половине играли правильно, но опять пропустили из-за ошибки. В целом удовлетворение есть.

Качество поля? Это не ко мне вопрос. Поле для обеих команд было одинаковое. Мы претензии высказали. В Москве хорошие условия, а у нас – огород», – сказал Бердыев.

«Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 27 очков в 23 турах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Бердыев Курбан
Комментарии (12)
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Диктор
1521312733
Хорошо что он это признает.
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Полная Канистра
1521313412
ПРАВДИВО ВСЁ СКАЗАЛ И ПРИЗНАЛ ПОРАЖЕНИЕ кратко и чётко
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Ilya_1953
1521314628
"Дважды в одну и ту же реку войти невозможно»
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кошмарик
1521314802
как играют, такие и поля..
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zigbert
1521316414
Не умеют или не хотят готовить футбольные поля.
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DOCTOR PENALTY
1521317255
При минус 16 в огороде ничего не растёт, но вы всё-равно его вскопали. И не зря! Всё было интересно, хоть и помёрзли слегка.
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Ще Гевара
1521323471
Ничего Бекиич, в Ростове сдюжил и здесь получится.
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a-rakhmatov
1521345498
Бердыев заразился болезнью Плаческу и Плачини....причем тут поле в Москве ?!
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OfaZavr
1521357226
так и есть, правильно что признал но на будущее нужно лучше работать над качеством поля)
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Рубинище
1521379674
Не ну он тут прав. У меня в огороде снег убрать и то поляна лучше будет.. Какие там могут быть дорогие трансляции когда, мяча в обще не видно, бегают белые против красных, кресты рвут, то огород хоть картошку сажай, Казань самая аграрная в РФ, а траву вырастить не могут.. штрафуйте клубы, дорого.
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