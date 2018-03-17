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    Бердыев: «Качество поля? В Москве хорошие условия, а у нас – огород»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2), а также поделился мнением о газоне на «Казань Арене».

    «Были два разных тайма. В первом – из-за структурных ошибок «Спартак» имел два момента. Во второй половине играли правильно, но опять пропустили из-за ошибки. В целом удовлетворение есть.

    Качество поля? Это не ко мне вопрос. Поле для обеих команд было одинаковое. Мы претензии высказали. В Москве хорошие условия, а у нас – огород», – сказал Бердыев.

    «Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 27 очков в 23 турах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.03.2018 21:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 18 марта 2018, 16:27

      Не ну он тут прав. У меня в огороде снег убрать и то поляна лучше будет.. Какие там могут быть дорогие трансляции когда, мяча в обще не видно, бегают белые против красных, кресты рвут, то огород хоть картошку сажай, Казань самая аграрная в РФ, а траву вырастить не могут.. штрафуйте клубы, дорого.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 10:13

      так и есть, правильно что признал но на будущее нужно лучше работать над качеством поля)

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 марта 2018, 06:58

      Бердыев заразился болезнью Плаческу и Плачини....причем тут поле в Москве ?!

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 18 марта 2018, 00:51

      Ничего Бекиич, в Ростове сдюжил и здесь получится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 23:07

      При минус 16 в огороде ничего не растёт, но вы всё-равно его вскопали. И не зря! Всё было интересно, хоть и помёрзли слегка.

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 22:53

      Не умеют или не хотят готовить футбольные поля.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 марта 2018, 22:26

      как играют, такие и поля..

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 17 марта 2018, 22:23

      "Дважды в одну и ту же реку войти невозможно»

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 марта 2018, 22:03

      ПРАВДИВО ВСЁ СКАЗАЛ И ПРИЗНАЛ ПОРАЖЕНИЕ кратко и чётко

      8
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 марта 2018, 21:52

      Хорошо что он это признает.

      5
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