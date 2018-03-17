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    Бубнов полагает, что «Спартак» сможет увезти очко из Казани

    Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 23 тура РФПЛ между красно-белыми и казанским «Рубином». Эксперт не верит в победу столичного коллектива.

    «Курбан Бердыев сказал, что поле готово не лучшим образом, что по идее должно быть на руку «Рубину». Жду очень вязкий матч, плотную игру от «Рубина». Предполагаю, «Спартаку» будет непросто вскрыть оборону казанцев, учитывая мучения команды Массимо Карреры с Хабаровском.

    Если «Спартак» выиграет, то отставание от «Локомотива» сократится до 5 очков, то это создаст дополнительное давление на «Локомотив». Ведь команда Юрия Семина проведет свой матч только после паузы.

    Поставил на нулевую ничью, потому что «Спартак» после зимы пока неубедительно выглядит в атаке. «Рубин» же очень организован», – сказал Бубнов.

    Игра начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.03.2018 10:29
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 марта 2018, 18:35

      И это прикольно-Бубен всегда ошибается в прогнозах-будем расчитывать на три очка.

      0
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 17 марта 2018, 16:49

      Здраво полагает, а может и не одно.

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 17 марта 2018, 13:33

      Бердый как миленький отдаст три очка) Иначе с командой тем же рейсом в Москву отправится Попов тк из аренды вернуть назад плевое дело тем более аренда бесплатная)) а Спартак ему еще и зп платит))

      0
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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr > Пестрый 17 марта 2018, 14:04

      Да, Попов великий нап, которым можно шантажировать............

      1
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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr > ilichkadr 17 марта 2018, 20:19

      Ивелин Попов пропускает эту встречу по условиям арендного соглашения. Боятся мясные.........

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 марта 2018, 13:14

      ..Э, как бэ спартак воопшэ очко бы унес, а не увез, жи есть!...хотя, обе команды нравятся.....но сегодня минус 10 у нас....поле жесткое, будут беречь себя...0:0

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 17 марта 2018, 13:04

      бубен все что мелет сбывается с точностью наоборот, рискну поставить Спартак победит со счетом 2-1.

      3
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > neim 17 марта 2018, 14:49

      0-0 это "два нол! Слэва нол и справа нол". :) А наоборот это нол два. :)))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 марта 2018, 12:54

      очко при себе оставь а нам 3 надо

      3
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      Рейтинг: +7878

      Томик 17 марта 2018, 12:22

      Да не надо "Спартаку" их очко. Выиграет - этого будет достаточно.

      8
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 марта 2018, 12:12

      все будет хорошо)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 12:10

      надеюсь на то что получиться сломить сопротивление Рубина каким бы оно не было. вперед Спартак!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 марта 2018, 12:08

      Бубен заскулил и ставит на ничью, а в мыслях держит победу Спартака.

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