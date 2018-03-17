Бубнов полагает, что «Спартак» сможет увезти очко из Казани

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 23 тура РФПЛ между красно-белыми и казанским «Рубином». Эксперт не верит в победу столичного коллектива.

«Курбан Бердыев сказал, что поле готово не лучшим образом, что по идее должно быть на руку «Рубину». Жду очень вязкий матч, плотную игру от «Рубина». Предполагаю, «Спартаку» будет непросто вскрыть оборону казанцев, учитывая мучения команды Массимо Карреры с Хабаровском.

Если «Спартак» выиграет, то отставание от «Локомотива» сократится до 5 очков, то это создаст дополнительное давление на «Локомотив». Ведь команда Юрия Семина проведет свой матч только после паузы.

Поставил на нулевую ничью, потому что «Спартак» после зимы пока неубедительно выглядит в атаке. «Рубин» же очень организован», – сказал Бубнов.

Игра начнется в 19:00 по Москве.