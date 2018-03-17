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  • Бубнов полагает, что «Спартак» сможет увезти очко из Казани

Бубнов полагает, что «Спартак» сможет увезти очко из Казани

17 марта 2018, 10:29
21

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 23 тура РФПЛ между красно-белыми и казанским «Рубином». Эксперт не верит в победу столичного коллектива.

«Курбан Бердыев сказал, что поле готово не лучшим образом, что по идее должно быть на руку «Рубину». Жду очень вязкий матч, плотную игру от «Рубина». Предполагаю, «Спартаку» будет непросто вскрыть оборону казанцев, учитывая мучения команды Массимо Карреры с Хабаровском.

Если «Спартак» выиграет, то отставание от «Локомотива» сократится до 5 очков, то это создаст дополнительное давление на «Локомотив». Ведь команда Юрия Семина проведет свой матч только после паузы.

Поставил на нулевую ничью, потому что «Спартак» после зимы пока неубедительно выглядит в атаке. «Рубин» же очень организован», – сказал Бубнов.

Игра начнется в 19:00 по Москве.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Бубнов Александр
Комментарии (21)
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VIPded
1521272403
увезёт... разодранное... ))) Удачи шаману!!!
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maior-60
1521272549
Увезём три очка, а одно оставим разодранным.
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Shaitan.
1521272971
Насчет целого не уверен
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pato08
1521275461
Какое нх очко?!!!три надо брать по-любому!!! Впереееед,Спартак!!!
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VVM1964
1521275468
Заголовок опять не соответствует сказанному - я бы озаглавил так : " Рубину удастся отвоевать очко " ( ну или сохранить ) .
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zigbert
1521276612
Опять превратности погодных условий.И все же удачи Спартаку.
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OfaZavr
1521277821
надеюсь на то что получиться сломить сопротивление Рубина каким бы оно не было. вперед Спартак!
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Томик
1521278542
Да не надо "Спартаку" их очко. Выиграет - этого будет достаточно.
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Полная Канистра
1521280469
очко при себе оставь а нам 3 надо
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Братья Васильевы
1521294580
Здраво полагает, а может и не одно.
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