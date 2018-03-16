Мората не вошел в заявку сборной Испании на матчи с Германией и Аргентиной

На официальном сайте Федерации футбола Испании опубликован список игроков, вызванных в сборную Испании для подготовки к товарищеским матчам с командами Германии и Аргентины.

Вратари: Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Рейна («Наполи»), Кепа («Атлетик»);

Защитники: Альба, Пике (оба – «Барселона»), Начо, Карвахаль, Рамос (все – «Реал»), Маркос Алонсо, Аспиликуэта (оба – «Челси»), Одриосола («Реал Сосьедад»);

Полузащитники: Иско, Асенсио (оба – «Реал»), Иньеста («Барселона»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Давид Силва («Манчестер Сити»), Парехо («Валенсия»), Сауль, Коке (оба – «Атлетико»), Родри («Вильярреал»);

Нападающие: Аспас («Сельта»), Родриго («Валенсия»), Диего Коста («Атлетико»), Лукас («Реал»).

Отметим, что в заявке отсутствует нападающий «Челси» Альваро Мората.

Сборная Испании сыграет с командой Германии 23 марта, с Аргентиной – 27 марта.