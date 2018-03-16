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    Главные новости дня. ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы, Кокорин пропустит ЧМ-2018

    Акинфеев смог отразить больше ударов в матчах 1/8 финала Лиги Европы, чем остальные вратари.

    Головин – игрок недели в Лиге Европы с рекордным количеством голосов.

    ЦСКА достался «Арсенал» в 1/4 финала Лиги Европы.

    Состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

    Кокорин травмировал крестообразные связки колена и не сыграет на ЧМ-2018.

    Слуцкий мог возглавить сборную Австралии.

    Президент «Бешикташа» думает о переходе Роналду в его клуб.

    Меркель сообщила, что государства Евросоюза не собираются бойкотировать ЧМ-2018.

    Промес, Зе Луиш, Таски и Боккетти не сыграют за «Спартак» против «Рубина».

    Вернблум может продлить контракт с ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2018 20:49
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +11

      voyagerb 17 марта 2018, 09:55

      Удачи ЦСКА. Верим в тебя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 17 марта 2018, 09:44

      Жестокий жребий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 17 марта 2018, 09:42

      Вот и всё................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 17 марта 2018, 08:42

      всё

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67296

      portero 17 марта 2018, 06:32

      удачи ЦСКА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 17 марта 2018, 02:27

      Да что такое уже минус три в сборной!!!Пусть сборники пока за клубы поменьше играют,а то на ЧМ условно Шинник выставлять будем!Кокорину быстрейшего восстановления!ЦСКА и Арсенал размотает!Головин красава!

      0
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 17 марта 2018, 02:18

      Кокорин, давай снова лечись, только на этот раз правильно! Чтоб к ЧМ готов был!

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 17 марта 2018, 00:30

      Удачи!!!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 17 марта 2018, 00:29

      будем болеть за армейцев, удачи им...

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      Рейтинг: +761

      martin gore 16 марта 2018, 23:10

      Arsenal - не прбема
      Это точно!
      Просто финиш.

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