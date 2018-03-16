Главные новости дня. ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы, Кокорин пропустит ЧМ-2018

Акинфеев смог отразить больше ударов в матчах 1/8 финала Лиги Европы, чем остальные вратари.

Головин – игрок недели в Лиге Европы с рекордным количеством голосов.

ЦСКА достался «Арсенал» в 1/4 финала Лиги Европы.

Состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

Кокорин травмировал крестообразные связки колена и не сыграет на ЧМ-2018.

Слуцкий мог возглавить сборную Австралии.

Президент «Бешикташа» думает о переходе Роналду в его клуб.

Меркель сообщила, что государства Евросоюза не собираются бойкотировать ЧМ-2018.

Промес, Зе Луиш, Таски и Боккетти не сыграют за «Спартак» против «Рубина».

Вернблум может продлить контракт с ЦСКА.