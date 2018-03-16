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Главные новости дня. ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы, Кокорин пропустит ЧМ-2018

16 марта 2018, 20:49
11

Акинфеев смог отразить больше ударов в матчах 1/8 финала Лиги Европы, чем остальные вратари.

Головин – игрок недели в Лиге Европы с рекордным количеством голосов.

ЦСКА достался «Арсенал» в 1/4 финала Лиги Европы.

Состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

Кокорин травмировал крестообразные связки колена и не сыграет на ЧМ-2018.

Слуцкий мог возглавить сборную Австралии.

Президент «Бешикташа» думает о переходе Роналду в его клуб.

Меркель сообщила, что государства Евросоюза не собираются бойкотировать ЧМ-2018.

Промес, Зе Луиш, Таски и Боккетти не сыграют за «Спартак» против «Рубина».

Вернблум может продлить контракт с ЦСКА.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (11)
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батог
1521223342
Жалко что Кокорина не будет!
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Britan
1521231038
Arsenal - не прбема Это точно! Просто финиш.
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VeniaminS
1521235831
Удачи!!!
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GoLenaStop
1521242301
Кокорин, давай снова лечись, только на этот раз правильно! Чтоб к ЧМ готов был!
Ответить
igormaddog
1521242877
Да что такое уже минус три в сборной!!!Пусть сборники пока за клубы поменьше играют,а то на ЧМ условно Шинник выставлять будем!Кокорину быстрейшего восстановления!ЦСКА и Арсенал размотает!Головин красава!
Ответить
portero
1521257540
удачи ЦСКА!
Ответить
vodomut
1521265349
всё
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starche
1521268959
Вот и всё................
Ответить
starche
1521269065
Жестокий жребий.
Ответить
voyagerb
1521269727
Удачи ЦСКА. Верим в тебя
Ответить
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